李대통령, ‘DMZ 지뢰’ 부상 장병 위문…“군생활 이어가도록 예우”

李 “작전팀이 한 몸이 돼 살아남을 수 있어”

장병 가족 “음모론 펼치는 사람 너무 많아”

이미지 확대 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의에 입장하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스

세줄 요약 DMZ 지뢰 폭발 부상 장병 위문 방문

치료·재활·복무 지속 예우 약속

부상자 보상과 지원 방안 점검 지시

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이재명 대통령은 30일 최근 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 폭발 사고로 부상당한 장병들을 찾아 위문했다.김성완 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 오늘 오전 국군수도병원을 방문해 DMZ에서 임무 수행을 하다 불의의 지뢰 폭발 사고를 당한 부상 장병들과 그 가족들을 위로했다”고 밝혔다. 이날 위문에는 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 강건작 안보실 1차장 등이 함께했다.이 대통령은 병실에서 부상 장병들을 만나 “작전팀이 한 몸이 되어 살아남을 수 있었다”고 고마움을 표했다. 이어 장병들은 “어디든 어느 자리든 국가를 위해 헌신하고 싶다”며 군 복무 지속 의지를 밝혔다. 이에 이 대통령은 부상 장병들과 가족들에게 “치료와 재활은 물론, 군 생활을 계속할 수 있도록 충분히 예우하겠다”고 약속했다.이 대통령은 특히 관계자들에게 작전 중 부상을 당했을 때 합당한 보상을 확인하면서 “부상자들이 충분히 예우받지 못하는 경우 군의 사기와 직결되니 반드시 챙겨달라”고 지시했다. 또한 구체적 지원 방안들을 검토해 그 결과를 가족들에게 알려줄 것을 주문했다.아울러 장병 가족들은 이 대통령에게 “부상 장병들을 이용해 선동하고 음모론을 펼치는 사람이 너무 많아 힘들다”며 이를 바로잡아달라고 부탁했다.김 대변인은 “이 대통령의 위문 방문은 일체 촬영 없이 조용히 이뤄졌다”며 “부상 장병 가족들이 사진이 공개될 경우 어린 자녀들이 상처받을 수 있다고 우려해 이를 반영한 것”이라고 설명했다.강동용 기자