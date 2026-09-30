정치 민주당, 을지로위원회 상생 꽃 달기 행사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/30/20260930500060 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-09-30 10:29 입력 2026-09-30 10:29 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 30일 국회에서 열린 민주당 을지로위원회 상생 꽃 달기 행사에 참석해 기념 촬영하고 있다. 2026.9.30 안주영 전문기자 김민석 더불어민주당 대표가 30일 국회에서 열린 민주당 을지로위원회 상생 꽃 달기 행사에 참석해 기념 촬영하고 있다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지