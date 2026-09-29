정치 군복 입고 백령도 간 장동혁 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/30/20260930004002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-29 18:12 입력 2026-09-29 18:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 군복 입고 백령도 간 장동혁 장동혁(오른쪽에서 두 번째) 국민의힘 대표가 29일 인천 백령도 해병대 제6여단을 방문해 장병들과 점심 배식을 받고 있다.국회사진기자단 장동혁(오른쪽에서 두 번째) 국민의힘 대표가 29일 인천 백령도 해병대 제6여단을 방문해 장병들과 점심 배식을 받고 있다.국회사진기자단 2026-09-30 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지