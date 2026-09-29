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군복 입고 백령도 간 장동혁

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수정 2026-09-29 18:12
입력 2026-09-29 18:12
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군복 입고 백령도 간 장동혁
군복 입고 백령도 간 장동혁 장동혁(오른쪽에서 두 번째) 국민의힘 대표가 29일 인천 백령도 해병대 제6여단을 방문해 장병들과 점심 배식을 받고 있다.
국회사진기자단


장동혁(오른쪽에서 두 번째) 국민의힘 대표가 29일 인천 백령도 해병대 제6여단을 방문해 장병들과 점심 배식을 받고 있다.

국회사진기자단
2026-09-30 4면
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