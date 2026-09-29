與, 조작기소 특검법 속도조절

당내 의견 수렴… 국감 이후 처리할 듯

野 “눈 가리고 아웅”… 장외 투쟁 예고

이미지 확대 더불어민주당 김민석 대표가 29일 국회에서 열린 2026년 민주당 경남 예산정책협의회에 참석해 인사말하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스

세줄 요약 조작기소 특검법 본회의 상정 보류, 국감 이후 검토

민주당, 당내 여론 수렴 뒤 처리 시기 재조정

국민의힘, 공소 취소용 특검이라며 당론 반대

2026-09-30 1면

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더불어민주당이 1일 국회 본회의에 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’을 올리지 않기로 결정했다. 민주당은 당내 여론을 수렴해 국정감사 이후 처리하는 방안을 검토하기로 했다. 반면 국민의힘은 특검법 추진을 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소를 위한 사전 작업이라고 규정하면서 당론 반대를 의결했다.전은수 민주당 원내대변인은 의원총회 후 기자들과 만나 “민주유공자법, 조작기소 특검법에 대해서는 필요성에 대해서는 다들 공감하고 있지만, 다만 (처리) 시기에 대해서는 당내 여론을 수렴해 국정감사 이후에 보도록 하겠다”고 말했다. 의총 자유발언에서도 조작기소 특검법 관련 발언은 나오지 않은 것으로 전해졌다.대신 민주당은 1일 본회의에는 산업안전보건법과 도시정비법 개정안 상정을 예고했다. 산안법 개정안은 최근 1년 이내 3명 이상 사망자가 발생한 중대재해기업에 영업이익의 5% 이내 과징금을 부과할 수 있도록 하는 내용이다. 도시정비법 개정안은 용적률 관련 재개발을 촉진하는 내용이다. 전 원내대변인은 “이번 국정감사 모토가 ‘민생에 올인하자’라는 걸 좀더 절실하게 나타내기 위해서 그랬다고 보시면 된다”고 했다.앞서 민주당 원내지도부는 지난 4월 말 조작기소 특검법안을 발의해 처리를 추진했으나 지방선거를 앞둔 반발 여론 등을 고려해 처리를 미뤘다.그러나 이 대통령이 지난 18일 기자회견에서 직접 특검 관련 입장을 밝히면서 처리 여부에 관심이 쏠렸다.이 대통령은 국회를 향해 “지금 논란이 되는 특검의 권한 사항 중에 기존 기소 사건들에 대한 이송 또는 처분에 관한 조항들은 삭제하시고 진상 규명에만 집중해 주시기를 바란다”고 공개 주문했다.현재 발의된 특검법안에는 수사, 기소 또는 공소 유지 중인 사건에 대해 특검이 이첩을 요구할 수 있고, 현재 공소 유지 중인 검사를 특검이 지휘해 공소 유지 업무를 수행할 수 있도록 하고 있다.이에 따라 대통령이 임명하는 특검이 대장동 사건, 쌍방울 대북 송금 사건 등 이 대통령 관련 사건에 대한 공소 취소에 나설 수 있다는 우려가 제기됐다. 이 대통령이 기자회견에서 기존 기소 사건의 이송·처분 조항 삭제를 언급하면서 여당 원내지도부가 관련 조항을 어떻게 수정할지 주목된다.김용민 민주당 의원은 MBC 라디오에서 “현재 법제사법위원회를 기준으로는 아직 특별한 움직임이 있는 건 아니다”라면서도 “개인적으로 (특검을) 할 거면 신속하게 진행할 필요성은 있다”고 말했다.반면 국민의힘은 이날 의원총회를 열고 공소 취소 특검법 반대를 당론으로 의결했다. 오는 3일에는 서울지하철 시청역과 숭례문 일대에서 정부의 실정을 규탄하는 대규모 장외 집회도 열릴 것으로 보인다.정점식 국민의힘 원내대표는 “‘공소 취소를 할 권한은 주지 않을 거기 때문에 괜찮다’라고 하는데 눈 가리고 아웅이고 대국민 사기극”이라며 “조작 기소라는 결론을 내려놓고 ‘답정너식’ 수사를 시킨다는 것 자체가 공소 취소라는 목표를 정해놓고 진행하는 ‘공소 취소 빌드업 특검’”이라고 비판했다.장외 투쟁 주장도 나왔다. 임이자 국민의힘 정책위의장은 SBS 라디오에서 “장외 투쟁을 해야 된다”며 “이재명 정부가 독재 정권으로 치닫는 데 있어서는 국민의힘도 국민에게 목소리를 내야 한다”고 했다.강윤혁·박효준 기자