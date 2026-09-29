이 대통령 “메가프로젝트…첨단산업·주거 등 어우러진 지역 발전 모델 만들어야”

청와대서 메가프로젝트 민관합동 3차 회의

“반도체 성장 모델을 수도권에서 국토 전체로 확장”

이미지 확대 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의 주재하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의에서 발언을 하고 있다. 2026.9.29/뉴스1

세줄 요약 메가프로젝트, 산업단지 넘어 지역발전 모델 제시

주거·교육·의료·문화 결합한 정주 여건 강조

남부권 반도체 벨트·AI 인프라 속도 주문

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이재명 대통령은 29일 메가프로젝트의 방향성에 대해 “단순한 산업단지 건설이 아니라 첨단 산업과 주거, 교육, 의료, 문화가 어우러진 새로운 지역 발전 모델을 만들어내야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대에서 ‘메가프로젝트 민관합동 제3차 점검회의’를 열고 “메가프로젝트의 최종 목표는 청년들과 인재들이 일자리를 찾아서 지역으로 몰려들고 또 모든 지역과 국민들이 성장의 혜택을 골고루 누리게 하는 것”이라며 이처럼 말했다.이날 회의는 청와대 내에 메가프로젝트 전담 조직인 ‘국가전략투자보좌관’이 신설된 이후 처음으로 열렸다. 이 대통령은 “정주 여건 미비로 가족 동반 이주가 저조했던 혁신 도시 사례를 교훈 삼아 사업 시작 단계부터 산업단지와 정주 여건 조성을 하나의 계획으로 묶어서 추진해야 되겠다”고 했다. 이어 “특히 기업에서 근무할 사람뿐만 아니라 그 가족들의 입장에서 필요한 것이 무엇인지를 먼저 파악해서 지원 방안을 강구해야 되겠다”고 덧붙였다.이 대통령은 해당 지역 거주 주민들에게 첨단 전략 산업이 그 지역에서 성장하면 내 삶이 바뀔 것이라는 믿음을 줘야 한다고 지적했다. 이 대통령은 “지역의 청년과 학생들이 새롭게 만들어지는 양질의 일자리 혜택을 함께 누릴 수 있도록 충분한 교육과 훈련 기회 제공도 필요하다”며 “지역 중소기업과 소상공인과의 상생 방안도 확실하게 수립해야 되겠다”고 했다.특히 남부권 반도체 벨트에 대해 “반도체 성장 모델을 수도권에서 국토 전체로 확장하는 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 “생산 거점으로서의 호남, 또 소재 부품 장비의 거점으로서의 영남, 또 첨단 패키징의 충청이라는 지역별 강점들을 유기적으로 잘 연결하는 것이 중요하겠다”고 말했다. 이어 “피지컬 AI와 AI 데이터센터도 기술 개발과 기반 시설 구축에 속도를 내 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출해야 된다”고 덧붙였다.강동용·김진아 기자