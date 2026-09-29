李대통령 “DMZ 사고 진상 투명하게 밝혀 필요한 조치…근거 없는 음모론 부추기지 말아야”

“부상 장병들과 가족들에게 깊은 위로”

이미지 확대 이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령, 국무회의 발언

(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.9.29 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 DMZ 지뢰 추정 폭발 사고 진상조사 지시

장병 3명 부상에 위로와 쾌유 기원

근거 없는 음모론 자제와 안보 강조

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이재명 대통령은 29일 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 “군 당국은 유엔사와의 긴밀한 협조를 바탕으로 신속하고 철저한 조사를 통해 사건의 진상을 투명하게 밝혀야 될 것”이라고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 “지난주 군사분계선 인근에서 발생한 사고로 3명의 장병이 큰 부상을 입었다”며 이처럼 밝혔다. 이어 “부상 장병들과 가족들에게 깊은 위로 말씀을 드리고 쾌유를 기원한다”고 했다.진상조사를 강조한 이 대통령은 “그 진상에 따라 필요한 조치를 취해 나갈 것”이라고 강조했다. 이어 “안보에 여야가 따로 있을 수 없다”며 “특히 이번 사안과 관련해 근거 없는 음모론을 부추기면서 국가 안보를 위태롭게 하는 일이 없었으면 좋겠다”고 했다.앞서 청와대는 합동참모본부가 지난 21일 발생한 사고와 관련한 중간 조사 결과를 28일 발표한 것을 놓고 일각에서 유엔총회 기조연설과 추석 민심 등을 의식해 발표를 미뤘다는 의혹 제기에 대해 “이번 지뢰 사고에 대한 군의 현장 조사는 대통령의 유엔연설과 전혀 관련이 없다”고 반박했다.청와대는 “군의 현장조사는 합참과 유엔사가 현장지휘관들의 건의를 고려해 순전히 군사적 판단에 의해 계획하고 결정한 것”이라고 밝혔다.김진아·강동용 기자