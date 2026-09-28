[속보] 군 “폭발 원인, 북한군 지뢰 가능성 매우 높다 판단”

이미지 확대 자료 설명하는 양진혁 합참 작전부장 양진혁 합동참모본부 작전부장이 28일 서울 용산구 국방부에서 열린 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 관련 브리핑에서 관련 자료를 설명하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스

이미지 확대 국방부 지뢰 폭발 사고 브리핑 권대원 합동참모본부 차장이 28일 서울 용산구 국방부에서 ‘비무장지대 지뢰 추정 폭발 사고’ 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스

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합동참모본부와 유엔사 군정위원회가 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 추정 폭발 사고와 관련 2차 조사를 진행한 결과 “북한군의 지뢰일 가능성이 매우 높다고 판단했다”고 28일 밝혔다. 군은 최종적으로 북한군의 매설 지뢰로 판정될 시 “모든 책임은 북한에 있다”고 강조했다.합참은 이날 국립과학수사연구원의 1차 조사 결과 등을 종합 판단한 결과 “폭발 원인은 아군 지뢰가 아닌 것이 확실하다”며 이같이 발표했다. 합참은 ▲해당 지역에 아군의 지뢰 매설 기록이 없는 점 ▲북한군이 인근 지역에 지뢰를 매설한 흔적이 2025년 9월 발견된 점 ▲감정 결과 철제, 파편이 없는 점 등을 고려했다고 설명했다.그러면서 “만약 최종 조사 결과 우리 군의 피해 원인이 북한군이 매설한 지뢰로 판정된다면 군사분계선(MDL) 이남에서 정상적으로 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 북한군 지뢰에 의해 부상을 당한 것”이라며 “이에 대한 모든 책임은 북한에 있다”고 밝혔다. 이어 “우리 군은 이에 합당하고 상응한 조치를 시행해 나갈 것”이라고 덧붙였다.백서연 기자