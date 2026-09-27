與 “정치판 선 조희대”… 野 “청와대 ‘양김’ 나와라”

연휴 마치고 본격 국감 구상

이미지 확대 더불어민주당 한병도 원내대표 등이 23일 조희대 대법원장 대법관 재제청 거부 관련 서울 서초구 대법원을 항의 방문하고 있다. 2026.9.23.

연합뉴스

세줄 요약 민주당, 조희대 대법원장 현안질의 재추진

범여권 일각, 조 대법원장 탄핵론도 거론

국민의힘, 김용범·김현지 국감 증인 예고

2026-09-28 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추석 연휴를 맞아 각각 민심을 확인한 여야가 본격적인 국정감사 채비에 나선다. 더불어민주당은 청와대와 전면전을 택한 조희대 대법원장을 조준했고, 국민의힘은 김용범 전 청와대 정책실장과 김현지 청와대 제1부속실장 등 이른바 ‘양김(김용범·김현지)’을 벼르고 있다.민주당은 27일에도 조 대법원장을 겨냥했다. 박성준 수석대변인은 추석 민심 기자회견에서 “시민들은 조 대법원장이 법조인이 아닌 정치인의 길을 걷는 모습이라고 입을 모았다”고 전했다.일단 민주당은 28일 국회 법제사법위원회 긴급 현안질의를 통해 조 대법원장에 대한 재압박을 시도한다. 지난달 조 대법원장의 부친상으로 취소했던 현안질의를 다시 추진한다는 것이다. 다만 다음달 6일 대법원 국정감사에 조 대법원장을 일반 증인으로 세우는 방안은 강행 여부를 확정하지 못했다.민주당은 신중론을 유지하고 있지만 범여권에서는 ‘조희대 탄핵’도 계속 언급되고 있다. 차규근 조국혁신당 최고위원은 이날 “국감을 통해 (조 대법원장의) 여러 법적 위반 상황에 대해 확인하고 공론화할 수 있다”며 “민주당에서 탄핵을 추진한다면 혁신당이 동의하지 않을 이유가 없다”고 말했다.국민의힘은 코스피 변동성을 키운 단일 종목 레버리지 ETF(상장지수펀드) 졸속 도입과 관련해 김 전 실장을 반드시 국감장에 세우겠다고 예고했다. 김 전 실장이 현직에서 물러나 국회 운영위의 청와대 감사에 기관 증인으로는 부를 수 없기 때문에 관련 상임위에 일반 증인으로 부르겠다는 구상이다.부실 검증 논란을 일으킨 8·30 개각과 청와대 내 이른바 ‘경기·성남 라인’의 인사 개입 등을 따지기 위한 ‘김현지 국감’도 예고했다. 김 실장은 지난해 국정감사를 앞두고 출석이 필수인 총무비서관에서 불출석이 관례인 부속실장으로 보직을 변경한 바 있다.손지은·한지은 기자