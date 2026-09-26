이 대통령 “올라, 아미고스”…멕시코 ‘스트레이 키즈’ 만나 K팝 홍보

멕시코시티서 열린 스트레이 키즈 콘서트 관람

“문화는 사람과 사람, 국가와 국가도 연결”

이미지 확대 멕시코 K-POP 팬들 향해 인사하는 이재명 대통령 부부 멕시코 K-POP 팬들 향해 인사하는 이재명 대통령 부부

(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 스트레이시티 콘서트에서 현지 관람객들을 향해 하트를 만들어 보이며 인사하고 있다. 2026.9.26

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이미지 확대 기념촬영하는 이재명 대통령 부부와 박진영 위원장 기념촬영하는 이재명 대통령 부부와 박진영 위원장

(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 스트레이시티 콘서트에서 대중문화교류위원회 공동위원장인 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서와 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.26

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이미지 확대 이재명 대통령 부부, 멕시코 청소년들과 간담회 이재명 대통령 부부, 멕시코 청소년들과 간담회

(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 GNP 스타디움에서 멕시코 K-POP 청소년 팬들과 간담회를 하고 있다. 2026.9.26

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세줄 요약 멕시코 청소년과 스트레이 키즈 공연 관람

이 대통령, 스페인어 인사로 K팝 홍보

문화가 사람과 국가를 잇는다고 강조

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멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 멕시코 청소년들과 스트레이 키즈 공연을 함께 보며 K팝 홍보에 나섰다.이 대통령과 김혜경 여사는 멕시코시티 GNP 스타디움에서 열린 스트레이 키즈의 콘서트가 시작되기 전 멕시코 청소년 10명을 만났다.이 대통령이 스페인어로 “올라, 아미고스”(안녕, 친구들)라고 말하자 좌중에서 웃음이 터져 나왔다. 이 대통령은 “K팝을 이렇게 사랑해 주시는 것에 대해 정말로 감사하게 생각한다”며 “문화는 사람과 사람을 연결할 뿐만 아니라 국가와 국가도 연결해 주는 것 같다”고 말했다.이어 “어릴 때 꿈이 대형 공연장에 가서 공연을 즐기는 것이지만 결국 이루지 못했다”며 “청소년기에 저도 그 꿈을 이뤘으면 어땠을까 생각을 가끔 한다”고 했다. 그러면서 “여러분은 오늘 그런 기회를 갖게 돼 축하한다”고 했다. 또 “아마 평생 간직할 좋은 추억이 될 텐데 오늘 공연 즐겁게 즐기라”고 했다.김 여사도 “오늘 이 공연이 여러분 인생에서 잊히지 않는 밤이 되길 바란다”며 “한국의 K팝을 사랑해 주셔서 정말 감사하다”고 했다.간담회 중 김 여사가 “혹시 스트레이 키즈 멤버 중에서 특별히 좋아하는 멤버가 있나요?”라고 묻자 갑자기 대여섯명 학생들이 손을 번쩍 들면서 화기애애한 분위기를 보였다. 한 여학생이 “저는 필릭스요”라고 말하자 김 여사는 “오, 똑같아요, 필릭스”라고 호응하기도 했다.이날 행사에는 더불어민주당 소속 이재정 국회 문화체육관광위원장과 최휘영 문화체육관광부 장관, 스트레이 키즈 소속사 JYP엔터테인먼트 CCO(창의성총괄책임자)인 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장 등도 함께했다. 이 대통령 부부와 간담회를 함께한 멕시코 청소년들은 공연장 2층 발코니석으로 이동해 응원봉을 흔들며 공연을 즐겼다.이 대통령 부부는 이날 공연에 앞서 스트레이 키즈 멤버들을 만나 격려의 인사를 건네기도 했다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 “정부는 앞으로도 K문화가 전 세계적으로 사랑받을 수 있도록 창작자와 아티스트들의 자유로운 활동을 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.멕시코시티 김진아 기자