K팝으로 멕시코 청소년 사로잡은 李대통령 부부…“여러분 함성에 감사”

“K팝 통해 누군가를 행복하게 하는 댄서와 가수 되길 바라”

문체부·콘진원 주최, 서울신문 주관 ‘K-팝 랜덤 플래이 댄스’ 깜짝 방문

이미지 확대 이재명 대통령 부부 ‘멕시코 K-POP 팬들과 함께’ 이재명 대통령 부부 ‘멕시코 K-POP 팬들과 함께’

(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 세계무역센터(WTC)에서 열린 랜덤 플레이 댄스 행사에서 참가자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.26 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지]

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이미지 확대 이재명 대통령 부부, 랜덤 플레이 댄스 행사 방문 이재명 대통령 부부, 랜덤 플레이 댄스 행사 방문

(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 세계무역센터(WTC)에서 열린 랜덤 플레이 댄스 행사를 찾아 진행을 맡은 멕시코 출신 방송인 크리스티안 부르고스 씨와 함께 커버댄스를 지켜보고 있다. 2026.9.26 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지]

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(멕시코시티=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 멕시코시티 세계무역센터(WTC)에서 열린 랜덤 플레이 댄스 행사에서 참가자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.26 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지]

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세줄 요약 멕시코시티 K팝 랜덤 플레이 댄스 깜짝 방문

이재명 대통령 부부, 현지 청소년 격려와 감사

K팝으로 이어진 문화 교류와 팬 열기 확인

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“K팝을 사랑하는 여러분을 뵙게 되어 정말 기쁩니다.”멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 오전 멕시코시티 세계무역센터(WTC)에서 열린 현지 K팝 댄스 현장에 깜짝 방문해 현지 청소년들을 격려하고 K팝 홍보에 나섰다.이 행사는 ‘K-엑스포, K-팝 랜덤 플레이 댄스’로 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 주최하고 서울신문이 주관했다. 멕시코 현지 댄스팀과 K팝 팬들 150여명이 참석해 무작위로 나오는 K팝에 맞춰 다 같이 군무를 추는 행사다.이 대통령은 참가자들에게 감사 인사를 전하며 “K팝을 통해 누군가를 행복하게 하는 댄서와 가수가 되기를 바란다”고 격려했다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 브리핑했다.김 여사도 “지난 5월 BTS가 멕시코를 방문했을 때 여러분의 뜨거운 함성과 열기에 깜짝 놀랐다고 들었다”며 현지의 뜨거운 열정에 감사를 표했다.이 대통령 부부가 멕시코 출신 방송인 크리스티안 부르고스의 안내에 따라 음악 재생 버튼을 누르자 세븐틴의 유닛 그룹 부석순의 ‘청바지’, ‘파이팅해야지’, 그리고 BTS의 ‘다이너마이트’가 차례로 재생됐다. 그러자 참가자들이 노래에 맞춰 안무를 선보였다. 이에 이 대통령 부부는 박수로 호응했다.안무가 끝난 후 이 대통령 참가자들과 기념사진을 찍은 뒤 한 명 한 명과 악수하고 격려의 말을 전했다. 성 수석은 “랜덤 플레이 댄스 격려 방문은 세계인의 마음을 사로잡은 K문화의 힘과 K팝을 진심으로 사랑하는 현지 팬들의 모습을 엿볼 수 있는 자리였다”고 밝혔다.멕시코시티 김진아 기자