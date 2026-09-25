李대통령 부부 추석 인사 “행복을 나누는 귀한 한가위 보내시길”

- 국빈 방문 중 추석 맞아 사전 영상 인사
- 폭염 뒤 한가위, 국민 삶에 빛 비추겠다
- 김혜경 여사도 행복 나누는 명절 기원
멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 추석을 맞아 국민에게 명절 인사를 전했다.
이 대통령은 이날 유튜브 채널에 공개된 사전 촬영 영상에서 “유례없는 폭염으로 유난히 힘겨웠던 여름이 지나고 어느덧 오곡백과가 무르익는 한가위를 맞았다”며 “위대한 대한국민 여러분과 함께할 수 있어 대통령으로서 참으로 감사하고 영광스럽다”고 말했다.
이어 “세상 어디에 있든 같은 보름달을 만날 수 있는 한가위”라며 “어떠한 자격이나 조건 없이, 의견이나 생각의 차이도 가리지 않고 국민 한 분 한 분의 삶에 환한 빛이 고루 비춰질 수 있도록 더욱 힘껏 뛰겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 농어민과 군인, 경찰, 소방관과 의료진, 재외동포 등을 언급하며 “살아가는 곳도, 하는 일도, 걸어온 길도 다르지만 나라를 아끼는 마음만큼은 하나일 것”이라고 했다. 김 여사도 “그리운 이에게 안부를 전하고 사랑하는 이와 행복을 나누는 귀한 한가위 보내시길 기원한다”고 인사말을 남겼다.
멕시코시티 김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지