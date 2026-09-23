더불어민주당 지도부, 귀성 인사

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 최고위원들이 23일 오전 용산구 용산역에서 시민들을 만나 추석 명절 귀성 인사를 하고 있다. 2026.9.23 안주영 전문기자

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김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 최고위원들이 23일 오전 용산구 용산역에서 시민들을 만나 추석 명절 귀성 인사를 하고 있다.안주영 전문기자