정치 더불어민주당 지도부, 귀성 인사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/23/20260923500169 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-09-23 14:34 입력 2026-09-23 14:34 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 최고위원들이 23일 오전 용산구 용산역에서 시민들을 만나 추석 명절 귀성 인사를 하고 있다. 2026.9.23 안주영 전문기자 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 최고위원들이 23일 오전 용산구 용산역에서 시민들을 만나 추석 명절 귀성 인사를 하고 있다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지