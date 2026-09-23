유엔 사무총장 만난 李대통령 “남북 평화롭게 공존 한반도 만들려 노력”

구테레쉬 사무총장과 3번째 만남

“유엔과의 적극적 소통과 협력 기대”

이미지 확대 이재명 대통령, 유엔 사무총장 접견 이재명 대통령, 유엔 사무총장 접견

(뉴욕=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 안토니우 구테흐스 사무총장과 접견에 앞서 악수하고 있다. 2026.9.23

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세줄 요약 이재명 대통령, 구테레쉬 사무총장과 면담

한·유엔 협력과 한반도 평화 구상 논의

유엔, 한국의 중견국 역할과 기여 평가

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유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) 안토니우 구테레쉬 유엔 사무총장을 만나 한·유엔 협력 및 한반도 문제 등에 대해 논의했다.이 대통령이 구테레쉬 사무총장을 면담한 건 이번이 세 번째다. 구테레쉬 사무총장은 “국제 평화와 안보, 지속 가능 개발, 기후 위기 대응 등 제반 분야에서 한국이 건설적으로 기여해오고 있다”며 높게 평가했다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 전했다. 또 국제 사회의 분열과 갈등이 심화되는 상황에서 한국과 같은 중견국의 역할이 더욱 중요하다고 강조했다고 한다.그러자 이 대통령은 지난 10년간 유엔헌장과 국제법 원칙을 수호하고 다자주의를 지키기 위해 노력해온 구테레쉬 사무총장의 리더십을 높이 평가했다. 이어 “유엔의 지원으로 산업화와 민주화를 이룩한 대한민국은 올해 유엔총회 주제인 ‘모두를 위한 성과를 내는 유엔’이 현실에서 가능함을 보여주는 산 증거”라며 “더 많은 사람들이 유엔의 성과를 체감할 수 있도록 필요한 역할을 계속해 나가겠다”고 했다.이 대통령은 특히 “한국 정부가 ‘싸울 필요가 없는 평화가 가장 확실한 안보’라는 인식 아래 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 만들기 위해 노력하고 있다”고 했다. 앞으로 이 과정에서 유엔과의 적극적인 소통과 협력을 기대한다고 했다고 한다.이에 구테레쉬 사무총장은 한국 정부의 제반 외교정책, 특히 한반도 평화를 위한 한국 정부의 정책을 적극 지지한다며 이 노력이 결실을 맺을 수 있도록 유엔도 가능한 역할을 계속 모색해 나가겠다고 했다.뉴욕 김진아 기자