이 대통령 “호르무즈 공급망 혼란에 호주가 도와줘”…한·호주 정상회담

세줄 요약 유엔 총회 계기 한·호주 정상회담 개최

호르무즈 사태 속 에너지 공급망 협력 강조

APEC·G20 재회와 호주 방문 초청

이미지 확대 한·호주 정상회담 (뉴욕=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 앤서니 노먼 알버니지 호주 총리가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대표부에서 양자회담을 하고 있다. 2026.9.23/뉴스1

이미지 확대 악수하는 이재명 대통령·알버니지 총리 (뉴욕=뉴스1) 허경 기자 = 이재명 대통령과 앤서니 노먼 알버니지 호주 총리가 22일(현지시간) 미국 뉴욕 주유엔대표부에서 양자회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.23/뉴스1

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이재명 대통령과 앤소니 노먼 알바니지 호주 총리가 22일(현지시간) 유엔 총회 참석을 계기로 정상회담을 했다.미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령은 이날 주유엔대표부에서 알바니지 총리를 만나 “호주도 이번 호르무즈 전쟁 때문에 여러 가지 어려움이 있을 테고 우리 대한민국도 에너지 공급망 때문에 약간의 혼란은 있었는데 호주에서 많이 도와주셨다”고 말했다.이어 “함께 협력한 덕분에 대한민국의 에너지 시장이 그런대로 안정적”이라며 “호주의 도움에 감사드리고 호주 문제와 상황 해결에 우리도 최대한 협력하겠다”고 했다.알바니지 총리는 “호주와 대한민국은 좋은 우방국”이라며 “저희는 비슷한 세계관을 공유하고 있고 다자기구, 안보와 안전을 추구한다는 점에서 가치관이 비슷하다”고 화답했다.그는 “경제 분야에서도 많이 서로 협력하고 있고 에너지 수급의 분야에서 저희가 특히 한국의 도움을 많이 받고 있다”고 했다.이어 “다가오는 APEC 정상회의와 G20 정상회의 계기에도 대통령님을 더 자주 만나 뵙기를 바란다”며 “내년 초에도 대통령님 가능하실 때 호주에 와주시기를 초청드린다”고 밝혔다.뉴욕 김진아 기자