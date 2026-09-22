여권 “조희대 사법 쿠데타”

격앙된 청와대·여권

이미지 확대 조희대 대법원장이 22일 오후 서울 서초구 대법원 청사에서 퇴근하고 있다. 조 대법원장은 이날 청와대의 대법관 후보 재제청 요청에 응할 수 없다는 입장을 밝혔다. 2026.09.22.

뉴시스

세줄 요약 조희대, 대법관 재제청 요구 거부로 여권과 충돌

청와대, 헌법상 임명권 부정이라며 강한 반발

민주당 규탄대회, 국민의힘은 당연한 판단 두둔

2026-09-23 3면

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조희대 대법원장이 22일 이재명 대통령의 대법관 후보 재제청 요구에 응할 수 없다고 밝히자 당청은 “위헌적 인식”이라며 거세게 반발했다. 기존 후보 가운데 재제청을 기대했던 여당은 긴급 의원총회를 열어 대응 방안을 논의했다. 반면 야당은 “당연한 판단”이라며 조 대법원장을 두둔했다.조 대법원장이 이날 전격적으로 입장을 내놓으면서 당청은 모두 당혹한 분위기가 역력했다. 당초 여권에서는 조 대법원장이 기존에 후보추천위를 거친 후보자 가운데 1명을 추천하거나, 또는 후보추천 과정을 다시 시작할 것이란 전망이 많았다. 하지만 이 대통령이 순방을 떠난 사이 청와대의 요구를 전면 거부하는 입장을 내면서 정부 수장과 사법부 수장이 정면 충돌하는 모양새가 됐다. 특히 청와대는 재제청 요구 거부는 헌법이 규정한 대통령의 임명권을 부정하는 행위라는 인식이 강하다.청와대 관계자는 조 대법원장에 대해 “마치 대통령의 재제청 요청이 헌법상 문서주의와 부서제도를 준수하지 않은 흠결이 있는 것처럼 사실관계를 왜곡하는 입장”이라고 비판했다. 이어 “부서가 없어 제청 반려 및 재제청 요청이 무효라는 취지라면, 지금까지 국무총리 부서만으로 임명된 대법원장과 대법관에 대한 임명 효력을 스스로 부정하는 것”이라고 했다. 이 관계자는 “(대법원장이) 새 후보자를 다시 제청하는 것 외에는 다른 방법이 없다”고 했다. 아울러 “국민들이 다 아시는 반려 사유를 유독 대법원장만 ‘공문에 그 내용이 없으니 모르겠다’고 하는 것인지 그 의도를 가늠하기 어렵다”고 꼬집었다.더불어민주당은 이날 국회에서 긴급 의원총회를 열고 재제청 거부 관련 대응책을 논의한 뒤, 조 대법원장 규탄대회를 진행했다. 김민석 대표는 조 대법원장을 향해 “대통령과의 권력 다툼을 하는 것인지, 대통령과 국민을 무시하는 건지 참으로 황당할 따름”이라고 비판했다. 국회 법제사법위원회 소속 범여권 의원들도 기자회견을 열어 “검찰 쿠데타에 이은 사법 쿠데타”라고 했다.다만 이날 당장 조 대법원장에 대한 탄핵 발언 등이 나오지는 않았다. 서영교 법사위원장은 조 대법원장 탄핵 소추 가능성을 묻는 질문에 “우선 조 대법원장을 국정감사에 출석시켜 이 내용을 따져 물을 것”이라고 말했다.반면 국민의힘은 조 대법원장의 거부 의사가 “당연한 판단”이라는 입장이다. 정점식 원내대표는 페이스북에 “대통령은 헌법 제104조 2항에 따라 손봉기 대법관 후보자의 임명동의안을 국회로 이송하면 될 일”이라고 적었다. 국민의힘 소속 법사위원들은 “재제청 요구에 응하면 대통령의 대법관 ‘쇼핑’을 인정하는 치욕적인 선례를 남기는 것”이라고 지적했다.강동용·강윤혁·박효준 기자