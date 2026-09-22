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“대통령 아니세요?”…李대통령 부부, 추석 앞둔 뉴욕 코리아타운 깜짝 방문

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김진아 기자
김진아 기자
수정 2026-09-22 11:50
입력 2026-09-22 11:50

이 대통령 부부 유엔 총회 참석차 미국 뉴욕 방문
현지 한식당서 한식으로 저녁 식사

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미국 뉴욕 코리아타운 찾은 이 대통령 부부
미국 뉴욕 코리아타운 찾은 이 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 미국 뉴욕 코리아타운을 찾아 현지 관광객들과 기념 사진을 찍고 있다.
이 대통령 엑스 캡처


이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일 유엔 총회 참석을 위해 미국 뉴욕에 도착해 코리아타운을 깜짝 방문했다.

이 대통령 부부는 이날 오후 차지훈 주유엔 대사로부터 코리아타운의 형성과 발전 과정에 대한 설명을 들으며 거리를 둘러봤다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑으로 밝혔다.

이 대통령 부부는 코리아타운 곳곳에서 만난 동포들과 인사를 나눴다. 동포들은 이 대통령 부부에게 “고생 많으십니다”라며 반가움을 나타냈고 이 대통령 부부도 따뜻하게 화답했다. 특히 추석 앞두고 고국을 떠나 생활하고 있는 동포들에게 명절 인사를 전하며 안부를 나누기도 했다.

현지 시민들과 관광객들도 이 대통령 부부를 알아보며 반가워했다. 미국 요리학교(CIA)에서 공부하고 있다는 한 한국인 학생은 “대통령 아니세요?”라며 반가워한 뒤 “한국에 계신 부모님께 보내드려야겠다”고 기뻐하며 함께 사진을 찍었다. 이 학생은 올해 학교에 한식 관련 과정이 생겼다며 현지에서 높아지고 있는 K푸드의 인기를 전했다고 한다.

이 대통령 부부는 현지 한식당을 찾아 돌솥밥과 배춧국, 토란국, 병어조림, 모둠전 등 한식으로 저녁 식사를 했다.



안 부대변인은 “이번 코리아타운 방문은 추석을 앞두고 낯선 땅에 뿌리를 내리고 한인사회를 일궈온 동포들과 따뜻한 인사를 나누고 뉴욕의 일상 속에 자리 잡은 한국 문화의 위상을 직접 확인하는 뜻깊은 시간이었다”고 밝혔다.

뉴욕 김진아 기자
세줄 요약
  • 유엔 총회 참석차 뉴욕 도착 뒤 코리아타운 방문
  • 추석 앞두고 동포들과 인사 나누며 명절 안부 전함
  • 현지 시민·학생 반응 속 K푸드 인기 확인
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