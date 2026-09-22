李대통령 “북한 제재와 핵무기 개발 중단 맞교환 가치 있어”

유엔 총회 참석 이 대통령 NYT, AP통신 인터뷰

“북한 매년 10~20개 추가 핵무기 생산 능력”

“한국과 미국 모두 조건 없이 북한과 대화 나설 용의”

“김주애 위상 상승에 주목하고 있어”

이미지 확대 인사하는 이재명 대통령 부부 [뉴욕=뉴시스] 김진아 기자 = 유엔 총회 참석차 뉴욕을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지 시간) 미국 뉴욕 JFK 국제공항에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.09.22. bluesoda@newsis.com





<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

세줄 요약 대북 제재와 핵·ICBM 중단 맞교환 제안

비핵화보다 핵 동결과 대화 재개 강조

트럼프의 북미 협상 재개 역할 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 21일(현지시간) 대북 정책과 관련해 “특별한 실효성이 없는 제재와 핵무기 및 대륙간탄도미사일(ICBM) 기술 개발 중단의 맞교환은 상당한 가치가 있다고 생각한다”고 밝혔다.유엔 총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문한 이 대통령은 이날 공개된 뉴욕타임스(NYT)와 사전 대면 인터뷰에서 “도널드 트럼프 미국 대통령이 북한에 핵무기 폐기가 아닌 동결을 요구해야 한다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “우리 추정에 따르면 북한은 현재 매년 10개에서 20개의 추가 핵무기를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있거나 이미 생산 중일 수 있다”며 동결 필요성을 강조했다.이 대통령은 대북 제재와 핵무기 기술 개발 중단 맞교환이라는 타협안에 대해 “받아들이기 어렵게 느껴질지라도 현실적인 대안이 없다”고 진단했다. 북한이 한국을 겨냥해 핵미사일 위협 수위를 점차 높이는 데다 러시아와 우크라이나 전쟁 이후 북한과 러시아와 밀접해지면서 북한이 더 이상 미국이 노리는대로 압박과 대화를 병행할 수 있는 이른바 ‘불량 국가’가 아니라는 판단이다.이 대통령은 트럼프 대통령만이 김정은 북한 국무위원장을 다시 협상 테이블로 이끌어낼 수 있는 유일한 지도자라고 판단했다. 북미 대화 재개 가능성에 대해 일각에서는 실질적 합의 가능성이 없다고 하지만 이 대통령은 “외교 외에 어떤 선택지가 남아 있느냐”고 반문했다. 이어 “현재 상황에서 비핵화를 목표로 삼는 것은 아무것도 이루지 못한다는 것을 보장할 뿐”이라고 경고했다.이 대통령은 북미 대화 관련 AP통신과의 서면 인터뷰에서 “지금 필요한 것은 정상 차원의 정치적 결단”이라며 “한국과 미국 모두 조건 없이 북한과 대화에 나설 용의가 있다”고 밝혔다. 또 트럼프 대통령이 한미연합훈련 축소 조치 등으로 북미 대화 재개 의향을 보이는 데 대해 “미국이 북한에 대해 적대적 의도가 없다는 명확한 메시지를 보내기 위한 의도적인 조치”라고 평가했다. 이 대통령은 이러한 한반도 평화 정책을 이번 유엔 총회 연설에서 밝힐 계획이다.이 대통령은 AP 인터뷰에서 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 파병 요구와 대미투자 압박 등에 대해 “미국 대통령의 입장에서 다양한 발언을 할 수 있다는 점을 충분히 이해한다”고 밝혔다. 그러면서도 특히 호르무즈 해협 파병 요구에 대해 “제3국 간에 이미 진행 중인 전쟁에 군대를 파병하는 것은 대한민국 헌법에 의해 금지돼 있다”며 선을 그었다.이 대통령은 김 위원장의 딸 주애와 관련한 질문에 “한국 정부가 그녀의 위상 상승에 주목하고 있으며 모든 가능성을 열어두고 있다”며 “다만 현 단계에서 단정적인 견해를 밝히는 데에 신중해야 한다”고 했다.뉴욕 김진아 기자