秋 “난 문제 못 덮어” 金 “경기도 모범을”… 커지는 ‘추·석 대전’

예산정책협의회 ‘팽팽한 신경전’秋 “지방소비세 인상·법인세 개선을”
金 “인사 문제는 비평가 입장 안 돼”
최민희·전용기 등 최고위원도 충돌
김민석 더불어민주당 대표와 추미애 경기지사가 21일 경기도 예산정책협의회에서 팽팽한 신경전을 벌였다. 전당대회 기간 김 대표와 정청래 전 대표간 ‘청석(정청래-김민석) 대전’이 ‘추석(추미애-김민석) 대전’으로 옮겨붙으면서 협의회 내내 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 최고위원들도 가세하면서 계파간 충돌 양상으로 흘렀다.
김 대표는 이날 경기도북부청사에서 열린 경기 최고위원회의·예산정책협의회에서 추 지사와 만나 서로 웃으며 인사하고 옆자리에 나란히 앉았다. 김 대표는 “추 지사와 저는 국회 입사 동기”라면서 “추 지사께서 이끄시는 경기도가 정책과 인사, 소통 등 모든 면에서 훌륭하고 탁월한 모범이 돼 주실 것을 믿고 또 기대한다”고 말했다.
그러나 추 지사는 이날도 경기도 재정 문제를 제기하며 뼈 있는 말을 건넸다. 추 지사는 “왜 떠넘기면 될 일을 혼자서 그러느냐 이렇게 말씀하는 분도 있다”면서 “하지만 저는 그렇게 못 한다. 제 성격이 원래 그렇다”고 했다. 이어 “문제를 발견하면 덮어두질 못한다”며 “왜 이런 문제가 생겼는지 끝까지 들여다보고 다시는 같은 문제가 반복되지 않도록 그 근본부터 고쳐야 한다”고 강조했다.
추 지사는 지방소비세율 단계적 인상, 법인세 배분 방식 개선, 담뱃세 중 지방교육세 소방분 전환 등을 공개 제안했다. 이에 대해 김 대표는 “경기도의 재정 문제에 대한 걱정이 많이 제기됐고 그에 대한 의논이 필요할 것 같다”며 “당 차원에서 함께 의논하면서 방향을 찾아가겠다”고 답했다.
김지용 초대 중대범죄수사청장에 대한 대통령의 지명 철회를 요구한 추 지사의 강경한 입장에 대한 상반된 발언도 오갔다. 김 대표는 “인사 문제는 일반적인 비평의 입장에 서 있는 것이 아니다”라면서 “여당다운 방식으로의 논의를 지금까지도 해 왔고 앞으로도 해 갈 것”이라고 했다.
전용기 최고위원은 “책임을 요구한다면 판단할 권한도 존중해야 한다”며 “인사에 대한 검증과 비판을 넘어서 대통령이 특정한 결론을 받아들일 때까지 연일 공개적으로 압박하고 있는 모양새”라고 지적했다.
반면 최민희 최고위원은 추 지사의 관사와 관용차 관련 가짜뉴스를 언급하면서 “더 문제가 되는 것은 민주당 쪽 인물을 표방하고 나선 분들에 의해서 근거 없는 악의적 정치 공세가 계속되고 있다”며 “이것은 대통령 지지율과 민주당 지지율을 동시에 떨어뜨리는 행동”이라고 말했다. 이성윤 최고위원도 “정치검찰이 그대로 새 중수청으로 이식되는 것은 단호하게 끊어야 한다”고 추 지사 입장에 힘을 보탰다.
강윤혁·김서호 기자
세줄 요약
- 김민석·추미애, 경기도 협의회서 정면 신경전
- 재정개편·인사논란 놓고 공개 발언 공방
- 최고위원들까지 가세, 계파 갈등 확산
2026-09-22 6면
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