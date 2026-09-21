李, 정상외교 재가동… 美·멕시코 순방길 트럼프 만날 수도

“李, 한반도 평화 청사진 유엔서 제안… 국제 동력 마련할 것”

이미지 확대 유엔총회 참석과 멕시코 국빈 방문을 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 2026.9.21.

연합뉴스

세줄 요약 유엔 총회 참석과 멕시코 국빈 방문을 위한 출국

한반도 평화 구상과 AI·자본시장 비전 제시 예정

트럼프 조우 가능성과 지지율 반등세 주목

2026-09-22 1면

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이재명 대통령이 유엔 총회 참석과 멕시코 국빈 방문을 위해 21일 출국, 순방 일정을 시작했다. 지난 18일 기자회견으로 국내 현안을 일단락한 가운데 정상외교에 주력해 외치에서 성과를 내겠다는 계획이다. 국정 지지율이 소폭 반등했다는 결과가 나온 가운데 상승 추세를 만들어 낼 수 있을지 주목된다.위성락 청와대 국가안보실장은 이날 춘추관에서 “이 대통령은 21일부터 27일까지 일정으로 순방길에 올라 미국의 뉴욕에서 개최되는 유엔 총회 고위급 회의에 참석하고 멕시코를 국빈 방문한 후 귀국한다”고 밝혔다.이 대통령은 22일(이하 현지시간) 유엔 총회에서 글로벌 문제 해결을 위한 유엔 개혁 방향과 대한민국의 기여 방안을 제시하고 한반도 평화 공존 청사진을 담은 연설을 할 예정이다. 이어 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 면담하고 한반도 평화를 위한 유엔 차원의 관심과 협조를 당부할 계획이다.이 대통령은 23일 한국과 미국의 경제·금융계 인사들이 모이는 ‘대한민국 투자서밋 2026’에 참석해 한국의 인공지능(AI) 정책과 비전, 자본시장 개혁 등을 글로벌 투자자들에게 홍보하기로 했다.특히 한미 간 각종 현안이 산적한 상황에서 이 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 만날지 관심이 쏠린다. 과거 한미 정상은 별도의 정상회담이 없어도 만찬장 옆자리 등에서 이야기를 나눈 바 있다. 이 대통령은 유엔 총회 참석을 계기로 미국 외에 호주 등 주요국 정상들과 다양한 방식으로 별도 접촉할 예정이다.위 실장은 “한반도 평화 공존의 방향을 담은 청사진을 유일한 보편 국제기구인 유엔총회 무대에서 제안해 한반도 평화를 위한 국제적 차원의 동력을 마련하겠다”며 “주요국 정상들과 ﻿에너지, 반도체, 과학기술 등 실질 협력을 논의하고 양국 관계 발전을 위한 공조 방안을 모색할 것”이라고 전했다. 이 대통령은 이어 23일 16년 만에 멕시코를 국빈 방문해 클라우디아 셰인바움 대통령과 단독·확대회담 후 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표를 소화할 계획이다.이 대통령은 이날 출국 전 청와대에서 수석보좌관회의를 주재했다. 이 대통령은 해외 순방 기간 추석 연휴가 포함된 점을 고려해 “연휴 기간에 교통과 치안, 화재, 응급의료 등 우리 국민 안전에 작은 빈틈도 생기지 않도록 세심하게 챙겨 달라”고 했다. 이어 ﻿“모두가 임금 체불 제로 사회를 향한 발걸음에 속도를 내야 한다”고 강조했다. 이에 앞서 이 대통령은 이날 청와대에서 김성수(57·사법연수원 24기) 대법관에게 임명장과 이흥구 전 대법관에 대한 서훈을 수여했다. 이어 수여식에 참석한 조희대 대법원장, 이 전 대법관, 김 신임 대법관과 함께 차담을 나눴다.한편 이 대통령의 지지율은 10주 만에 하락세를 멈추고 소폭 반등했다. 리얼미터가 이날 공개한 여론조사(14~18일, 무선 ARS, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.0% 포인트 오른 34.8%로 조사됐다. 이 대통령의 지지율이 오른 것은 7월 13일 이후 10주 만이다. 특히 지난 18일 열린 기자회견 이후로 반등세가 두드러졌다. ﻿연령대별로 보면 20대가 5.4% 포인트 오른 24.0%를 기록, 가장 높은 상승폭을 보이며 10%대 지지율을 탈출했다. 30대는 2.8% 포인트 오른 29.8%였다. 반면 40대와 50대는 각각 2.3% 포인트, 1.9% 포인트 하락했다.김진아·강동용 기자