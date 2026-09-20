“혐오·비아냥 버리고 합리적 비판 해 달라”

李, 멸칭 사용 지지자 논란에 글 삭제

이미지 확대 이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 청년의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.9.19 연합뉴스

세줄 요약 지지층에 혐오·비아냥 대신 합리적 비판 요청

논란된 지지자 글 인용, 과거 표현 확인 어려움 해명

폭언·멸칭은 개혁과 통합에 장애라고 지적

2026-09-21 4면

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이재명 대통령은 “이제라도 혐오와 비아냥, 감정적 비난은 버리고, 사실과 애정에 기반한 합리적인 비판, 품격 있는 설득과 따뜻한 호소에 나서주시길 바란다”고 지지층에게 호소했다.이 대통령은 지난 19일 엑스(X)에 “저는 모든 국민을 섬겨야 하는 통합의 대통령이고, 더 나은 세상을 바라는 모든 이들의 힘을 모아 함께 꾸는 꿈을 실현해야 할 개혁의 대통령이며 함께 하는 여러분은 그 대통령의 목표를 손잡고 이뤄갈 대통령의 친구들”이라며 이처럼 말했다.이 대통령은 ‘대통령의 친구’라는 제목의 글에서 “제가 어제 X(트위터) 친구 글을 인용한 것을 계기로 빚어진 논란은 여러 면에서 아쉽고 안타깝다. 트위터에서 누군가의 글을 인용할 때 글 작성자의 과거 글과 표현을 일일이 확인할 수는 없다”고 했다.이 대통령의 이 말은 18일 기자회견을 마치고 X에 대통령의 개혁 성과를 정리해 올린 한 지지자의 게시물을 인용하며 “감사하다. 위로가 많이 된다”고 답한 것이 논란이 되자 해명한 것이다. 해당 게시물 작성자는 과거 이른바 더불어민주당 내 멸칭 용어인 ‘문조털래유’ 등을 쓰며 다른 민주당 지지자들을 비하하는 글을 올렸다. 이 사실이 알려진 뒤 이 대통령은 해당 게시글을 삭제했다.이 대통령은 “반발이 수반되는 수많은 개혁이 진행되는 지금도 가장 크게 개혁의 정당성을 지지하고 설득해 주는 것은 SNS 친구를 포함한 이재명의 지지자 동지들”이라고 했다.이 대통령은 이들에게 “건전한 논쟁과 합리적 비판이 아닌 폭언과 비아냥, 멸칭과 혐오로 갈등과 적대를 키우는 것은 우군을 줄이고 적을 늘린다”고 했다. 그러면서 “결과적으로 개혁과 통합에 도움되는 것이 아니라 오히려 장애물을 높인다”고 지적하며 내부 비판을 자제해달라고 했다.반면 유시민 작가는 이날 탁현민씨 유튜브에서 멸칭을 사용하는 일부 지지층을 ‘신발 속 돌멩이’에 빗대 “그 돌들이 대통령을 힘들게 하고 있다”며 “지난 1년 넘는 세월 동안 대통령은 이 진단을 있는 그대로 하지 않은 것 같다”고 꼬집었다.이어 “지금이라도 신발을 털고 돌을 빼내고 그리고 다시 걸어가면 얼마든지 또 원래의 속도로, 원래 가고자 했던 곳으로 갈 수 있다”고 했다.김진아·반영윤 기자