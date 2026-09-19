與 “김승원 결단 존중”…“조작·표적수사 진실 밝혀질 것”

서영교 “진상규명 위한 검찰개혁 계속”

김의겸 “정치검찰 캐비닛 개혁 안 멈춰”

김승원 “검찰개혁 필요성, 국민께 입증”

이미지 확대 김승원 법무부 장관 후보자가 19일 국회 소통관에서 후보직 사퇴 회견을 마치고 이동하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 지명 20일 만에 후보자 자진 사퇴

민주당, 결단 존중·진실 규명 예고

조작·표적수사 의혹과 검찰개혁 강조

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김승원 법무부 장관 후보자가 지명 20일 만에 결국 낙마하자 19일 더불어민주당에서는 “안타깝지만 그 결단을 존중한다”는 입장이 나왔다.국회 법제사법위원장인 서영교 민주당 의원은 김 후보자 자진 사퇴 직후 페이스북에 “김 후보자가 이재명 정부의 성공과 국정 안정을 위해 고심 끝에 자진 사퇴했다”며 김 후보자의 결단을 존중한다고 했다.서 의원은 이어 “김 후보자에 대한 조작·표적수사, 그 진실은 밝혀질 것”이라며 “윤석열 정치검찰 조작수사·조작기소 진상규명을 위한 검찰개혁은 계속된다”고 했다.법사위 민주당 간사인 김의겸 의원도 페이스북에 “불법수사기록 유출과 표적수사의 진실은 법사위 간사로서 끝까지 밝혀내겠다”며 “더 이상 정치검찰의 캐비닛에 개혁이 멈춰서서는 안 된다”고 썼다.김 후보자는 이날 국회에서 기자회견을 열고 후보직 사퇴를 밝히며 “윤석열, 한동훈 정치검찰의 표적수사와 한동훈의 수사기밀 불법 유출 짜깁기 사태 전모를 끝까지 밝히겠다”고 했다. 이어 “이번 일이야말로 검찰개혁의 필요성을 국민께 입증한 사례라 생각한다”며 “아니면 말고 식의 의혹 제기로 발달장애인과 가족분들, 헌신하는 종사자분들이 받은 상처를 꼭 치유하도록 노력하겠다”고 했다.김헌주 기자