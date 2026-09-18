김민석 “교섭단체 15석 논거 더 많아…10석 근거 명료하지 않아”

“논의과정 충분히 변할 수 있어”

혁신당 10석 주장엔 근거 반박도

“교섭단체 숫자 가장 낮은 게 5%”

이미지 확대 표결 마친 민주당 김민석 대표 더불어민주당 김민석 대표가 17일 국회에서 열린 정기국회 제9차 본회의에서 김성수 대법관 임명동의안에 대해 투표하고 있다.

이미지 확대 국회 본회의 참석한 김민석 대표 더불어민주당 김민석 대표가 17일 국회에서 열린 제439회 정기회 9차 전체 회의에 참석해 투표를 대기하고 있다.

세줄 요약 교섭단체 요건 완화 논의, 15석 근거 강조

10석 기준은 비율·사례상 명료성 부족 지적

혁신당·진보3당과는 별도 접촉·논의 진행

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김민석 더불어민주당 대표는 18일 원내 교섭단체 구성 요건 완화 제안에 ‘10석’ 당론 입장을 내세운 조국혁신당을 향해 “가령 15석 예시로 표현했다. 이걸 논의하는 과정에서 충분히 변할 수 있다”고 말했다.김 대표는 이날 당 공식 유튜브 채널인 민주당TV에 출연해 “다만 예시로 한 것은 아무 근거 없이 말씀드린 건 아니고 제가 그 이전에 있던 얘기를 들어서 말씀드린 것”이라며 이같이 밝혔다.그러면서 “첫째는 원래 20석이 유신 잔재로서뿐만 아니라 처음 이 제도가 도입되는 1949년부터 20석이었다”며 “교섭단체 숫자가 가장 낮았던 것이 국회의원 전체 숫자의 5%”라고 설명했다.이어 “현재는 300석 중의 20석, 6.6%”라며 “과거에 10석은 200석 중의 10석이라 5%였다”고 지적했다.김 대표는 “외국의 경우에도 독일 같은 경우 이 제도가 있는데 5%”라며 “그렇게 계산 안 하고 상임위로 계산하는 경우 있는데 상임위에 하나씩 들어가려면 현재 14개 상임위와 3개 겸임 상임위 있어서 14~17석 얘기하는 경우가 있다”고 부연했다.특히 김 대표는 “어떤 경우로 해도 10석이 오히려 근거는 명료하지 않다”면서 “200석 당시의 10석이었던 거기 때문에 300석으로 해서 만약에 5%로 하면 15석이 되는 것”이라고 강조했다.이어 “그런 모든 점에서 15석 얘기가 많고 제가 그전에도 듣기로 대략 14, 16, 17석 이 정도로 들어 일반적으로 들었던 거라 예시를 한 것”이라며 “그럼에도 불구하고 10석을 포함해서 17석이든 16석이든 논의할 수 있다. 그렇지만 논거는 오히려 15석이 논거는 더 많다”고 지적했다.김 대표는 혁신당을 제외한 김종훈 진보당 대표, 한창민 사회민주당 대표, 오준호 기본소득당 대표와 따로 오찬을 가진 사실도 소개했다.김 대표는 “혁신당은 혹시 합당할지도 모르기 때문에 논의의 대상이 다르고, 진보 3당은 그야말로 단순 연대만 하는 것”이라며 “따로 논의해야 할 것이 있어 따로 자리가 만들어진 것”이라고 했다.그러면서 “제가 (교섭단체 요건 완화) 문제를 제기했을 때 전날부터 접촉이 시작되고 있었다”며 각 진보 정당을 담당하는 의원들이 접촉을 시작했다고 전했다.강윤혁 기자