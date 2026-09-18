與김민석, 추미애 ‘컨설팅 21억 지출’에 “가격, 내용, 투명성 볼 것”

친여 성향 박시영TV 컨설팅 지출 논란

“국민 세금 이어지는 것…공적 책임”

“한 군데와 계약했다고 문제는 안 돼”

“문제 제기 있으면 유심히 지켜볼 것”

이미지 확대 미디어 공공성 강화 강조하는 김민석 대표 더불어민주당 김민석 대표가 지난 17일 국회에서 열린 미디어 공공성 강화 TF 첫 회의에서 인사말을 하고 있다.

이미지 확대 축사하는 추미애 경기도지사 추미애 경기지사가 지난 15일 경기 수원시 팔달구 수원역에서 열린 GTX-C노선 홍보관 개관 행사에서 축사하고 있다.

세줄 요약 추미애 지사 21억원 컨설팅 지출 보도

김민석 대표, 가격·내용·투명성 점검 언급

국민 세금 쓰인 계약의 적정성 강조

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김민석 더불어민주당 대표는 18일 추미애 경기지사가 지난 지방선거 당시 친여 성향 박시영 씨 정치 컨설팅 업체에 약 21억원을 지출했다는 보도에 대해 “당과 당의 후보자들과의 계약이 가격, 내용, 투명성에 있어서 적정한가를 책임감을 가지고 문제가 제기되면 깊이 들여다보겠다”고 밝혔다.김 대표는 이날 당 공식 유튜브 채널인 민주당TV에 출연해 “우리 당의 후보와 관련된 계약에 관련된 것이어서 관심 있게 보고 있다”며 “당의 공적 지원금으로 이뤄진 계약의 가격이 적정했는가는 국민 세금으로 이어지는 것이어서 저희도 공적 책임이 있어 볼 수밖에 없다”고 말했다.그러면서 “정당의 재정은 국민의 돈을 위탁받아서 투명하고 공정하게 쓰는 것”이라며 “다만 어떤 한 군데와 계약이 큰 액수로 됐다는 것만으로는 문제 삼을 수 없다. 일을 잘한다고 하면 한 군데랑 계약할 수 있다”고 했다.김 대표는 “다만 저희는 유심히 지켜보고 있는 상황”이라며 “가격이 적정한 내용으로 담보됐는가, 컨설팅 내용이 그에 값하는 상당한 것이었는가, 당 실무자들의 관계 속에서 투명한가를 보게 된다”고 강조했다.이어 “현재까지 저희가 무슨 문제가 있다고 지적해서 보는 것은 아니다”라면서도 “거기서 혹시 문제가 제기되면 당도 관여할 수밖에 없어서 지켜보고 있다”고 전했다.김 대표는 지난 전당대회 기간 박 씨가 자신의 유튜브 채널을 통해 이재명 대통령과 신천지 관계자가 함께 찍은 사진을 공개해 논란이 됐던 사실을 지적했다.김 대표는 “지난 전당대회 기간에 대통령의 신천지 관련 사진과 관련해서 한 번 시비가 있던 것”이라며 “사실은 이게 그때 적절한가, 사진이 맞는가, 원래 그렇게 단둘이 찍은 건가 논란이 있어 주로 그런 것에 대해서 이미 그 당시에 문제 제기가 당에 접수가 됐을 텐데 이번에는 새로운 것”이라고 했다.강윤혁 기자