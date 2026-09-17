與주도 김승원 법무장관 후보자 인사청문보고서 채택…국민의힘 퇴장

민주당, 신약 청탁 의혹 등 규명

국민의힘, 일방적 채택에 반발

박형수 “의혹 해소된 것 없어”

김의겸 “국민들이 이해해줄 것”

이미지 확대 법사위원장에게 항의하는 국민의힘 17일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 박형수 간사 등 국민의힘 소속 법사위원들이 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문경과보고서 처리에 반발하며 항의하고 있다.

이미지 확대 법무장관 후보자 인사청문보고서 관련해 발언하는 서영교 법사위원장 서영교 국회 법제사법위원장이 17일 국회 법사위 전체회의에서 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문경과보고서와 관련해 발언하고 있다.

세줄 요약 법사위, 김승원 후보자 보고서 민주당 주도로 채택

국민의힘, 의혹 미해소 주장하며 회의 도중 퇴장

민주당, 청문회에서 주요 의혹 소명됐다고 반박

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김승원 법무부 장관 후보자 인사청문 경과보고서가 17일 국회 법제사법위원회에서 더불어민주당 주도로 채택됐다. 국민의힘은 일방적 채택에 반발하며 회의 시작 후 12분 만에 퇴장했다.법사위는 이날 오전 전체회의를 열고 김 후보자 인사청문 경과보고서를 의결했다. 지난 15일 김 후보자에 대한 인사청문회가 끝난 지 이틀 만에 보고서가 채택된 것이다.민주당은 김 후보자 관련 코로나19 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 가족이 근무하는 사회적협동조합 특혜 의혹 등이 청문회에서 소명됐다는 입장이다. 반면 국민의힘은 관련 의혹이 아직까지 규명되지 않았다는 입장이다.국민의힘 법사위 간사인 박형수 의원은 퇴장 전 의사진행발언을 통해 “보고서 채택 안건 상정은 지금까지의 청문회 자체가 요식행위였다는 것을 증명해준다”며 “청문회에서 의혹이 해소된 것이 하나도 없다”고 비판했다.윤상혁 국민의힘 의원도 “윤석열 정부가 왜 망했는가. ‘윤심이 당심이요, 당심이 민심’이라고 했는데, 이재명 대통령의 마음에 맞춰 ‘이심이 당심이고 민심이다’라는 자세로 가면 민주당도 똑같은 역사적 전철을 밟을 수밖에 없다”고 꼬집었다.곽규택 국민의힘 의원은 “내일 (대통령) 기자회견 하니까 오늘 하는 것 아닌가”라고 항의한 후 퇴장했다.이에 대해 민주당 간사인 김의겸 의원은 “청문회를 지켜본 국민들은 다 알겠지만, 워낙 국민의힘과 민주당의 의견 차가 컸기 때문에 절충하기가 쉽지 않은 상황”이라며 “국민들이 이해해 줄 것으로 생각한다”고 말했다.민주당 소속인 서영교 법사위원장도 “인사청문회법에 청문회가 있는 날로부터 3일 이내에 보고서를 채택해야 한다고 돼 있다”며 “엉뚱하게 또다시 대통령실하고 엮으려고 한다”고 반박했다.강윤혁 기자