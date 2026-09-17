정치 국민의힘, 김승원 후보자 청문보고서 채택 철회 촉구 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/17/20260917500118 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-09-17 12:52 입력 2026-09-17 12:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 국민의힘 법제사법위원회 소속 의원들이 17일 국회에서 김승원 법무부 장관 후보자 청문회 보고서 채택 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.9.17 안주영 전문기자 국민의힘 법제사법위원회 소속 의원들이 17일 국회에서 김승원 법무부 장관 후보자 청문회 보고서 채택 관련 기자회견을 하고 있다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지