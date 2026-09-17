정치 ‘김승원 인사청문보고서 채택 반발’ 국민의힘 퇴장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/17/20260917500117 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-09-17 12:51 입력 2026-09-17 12:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 17일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 의원들의 자리가 비어 있다. 국민의힘 의원들은 서영교 법제사법위원장의 인사청문경과보고서 채택 안건 상정 강행에 반발해 퇴장했다. 2026.9.17 안주영 전문기자 17일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 의원들의 자리가 비어 있다. 국민의힘 의원들은 서영교 법제사법위원장의 인사청문경과보고서 채택 안건 상정 강행에 반발해 퇴장했다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지