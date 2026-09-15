李대통령, 투르크메니스탄과 정상회담…투자보호·범죄대응 협력 약속

李 “이란 교민 대피하도록 배려해줘 감사”

“이를 발판 삼아 체감할 성과 만들려 노력”

한·투르크멘, 협정·양해각서 13건 서명

이미지 확대 이재명 대통령과 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령이 15일 청와대에서 확대 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령이 15일 청와대에서 열린 국빈 방한 공식 환영식에서 어린이 환영단과 인사하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 정상회담 개최, 투자보호·범죄대응 협력 합의

인프라·조선·화학산업 등 실질 협력 확대

투자보장협정 16년 만 타결, MOU 13건 서명

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이재명 대통령은 15일 국빈 방한한 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령과 정상회담을 갖고 투자 보호와 초국가 범죄 대응, 인프라, 조선 등 분야에서 협력을 강화하기로 했다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 베르디무하메도프 대통령을 만나 “작년과 올해 중동 정세가 급박한 상황에서 이란에 머물던 우리 국민과 가족들이 투르크메니스탄을 통해 안전하게 대피할 수 있도록 각별히 배려해주신 점에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.앞서 중동 긴장이 고조되던 올해 3월 이란에 체류하던 한국인 30여명이 육로를 거쳐 투르크메니스탄으로 탈출하는 과정에서 투르크메니스탄 정부는 한국인 전용 입국 검문소를 지정하는 등 편의를 제공했다.이 대통령은 “어려운 순간 내밀어준 따뜻한 손길이 양국의 깊은 신뢰와 우정을 제대로 보여줬다”며 “이제 이를 발판 삼아 국민이 삶 속에서 체감할 성과를 만들기 위해 노력했으면 좋겠다”고 강조했다.그러면서 “투르크메니스탄의 그 풍부한 자원이 고부가가치 산업과 일자리로 이어지고, 또 카스피해와 중앙아시아를 잇는 그 땅이 물류와 교역의 새로운 길목이 되도록 우리 대한민국이 함께할 것”이라며 “양국이 서로의 강점을 극대화해서 함께 새로운 기회를 열도록 우리 정부도 든든하게 뒷받침할 것”이라고 약속했다.한국과 투르크메니스탄 정부는 이날 정상회담을 계기로 정부 부처 간 협정 및 양해각서(MOU) 13건에 서명했다. 양국은 투자 증진 및 보호, 건설·교통·물류 등 인프라 분야, 화학산업 및 플랜트 분야, 초국가 범죄 척결 등 협력하기로 뜻을 모았다.특히 양국 간 투자자 보호와 투자 증진의 기반이 될 ‘투자보장협정’은 양측이 체결을 추진한 지 16년 만에 타결돼 서명에 이르렀다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑에서 전했다.이 대통령은 이날 오후에는 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 정상회담을 이어갈 예정이다.강동용 기자