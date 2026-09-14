與 “김승원 도덕적 문제 없어”… 野 “공소취소 특임장관” 맹공

김승원 청문회 전야… 여야 공방

이미지 확대 김승원(맨 오른쪽) 법무부 장관 후보자가 14일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하던 도중 한 유튜버가 김 후보자에게 항의 서한을 전달하고 있다.

뉴스1

세줄 요약 여야, 김승원 후보자 청문회 앞두고 정면 충돌

민주당, 도덕성 문제 소명 가능하다며 엄호

국민의힘, 공소취소 논란 연결해 강공

2026-09-15 4면

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김승원 법무부 장관 후보자의 국회 인사청문회를 하루 앞둔 14일 여야가 공방 수위를 최고조로 끌어올렸다. 김 후보자가 낙마하면 정권 전체의 치명타가 불가피한 더불어민주당은 엄호를 넘어 고강도 역공에 나섰고, 국민의힘은 김 후보자 강행 배경을 이재명 대통령의 공소 취소로 못 박았다.민주당은 일단 김 후보자의 음주운전과 자녀 위장전입, 배우자가 대표로 있는 발달장애인 돌봄 사회적협동조합 관련 의혹은 청문회에서 소명이 가능하다고 보고 있다. 박성준 민주당 수석대변인은 이날 CBS 라디오에서 “도덕적 검증 문제를 봤을 때 김 후보자에게 전혀 문제가 없다는 것이 지금 다 드러났다”고 자평했다.민주당은 김 후보자의 코로나19 치료제 임상 승인 청탁 의혹에는 단일대오로 역공을 취하고 있다. 한병도 민주당 원내대표는 강원도청에서 열린 최고위원회의에서 “국정을 맡길 자격과 정책 역량을 검증하고, 근거 없는 허위·조작 공세에는 단호하고 엄중하게 대응하겠다”고 했다.한민수 최고위원은 의혹 제기에 앞장서온 한동훈 무소속 의원을 거론하며 “야당 정치인을 겨냥한 수사로 쌓인 자료가 한 의원의 정치 선동을 위한 재료로 등장하고 있는 것은 아닌지 의심하지 않을 수 없다”고 말했다. 송영길 의원은 BBS 라디오에서 “한 의원을 제대로 수사하면 의원직을 상실할 범죄 행위”라고 주장했다.국민의힘은 김 후보자를 둘러싼 개별 의혹은 물론 “공소취소 돌격대장”, “공소취소 특임장관”이라며 이 대통령의 ‘공소 취소’ 논란을 정조준하고 있다. 장동혁 국민의힘 대표는 최고위원회의에서 “대통령과 민주당이 이렇게 ‘김승원 일병 구하기’에 올인하는 이유는 결국 공소 취소 아니겠느냐”고 했다.정점식 국민의힘 원내대표는 “치정, 로비, 주가 조작까지 범죄 영화를 방불케 한다”며 “김 후보자는 공소 취소 특임장관일 뿐이다. 하자 많은 사람일수록 임명권자에게 충성할 수밖에 없기 때문”이라고 했다. 한 의원은 이날 페이스북에 “김승원 밀어붙이면 이재명 정권 끝난다“고 썼다.김 후보자의 식품의약품안전처 로비로 임상시험 2상 승인을 받았다는 의혹을 받는 제넨셀의 치료제가 2022년 실제 코로나19 환자에게 투여된 사실도 추가로 드러났다. 윤상현 국민의힘 의원이 식약처에서 제출받은 자료에 따르면 국내에서 환자 93명에게 투약됐다. 제넨셀은 실험 햄스터의 토혈, 사망과 같은 부작용이 삭제된 ‘가짜 자료’로 승인을 받았다.여야 모두 물러설 수 없는 격돌을 벼르고 있는 김 후보자의 청문회는 15일 증인·참고인 없이 열린다. 앞서 국민의힘이 브로커 양모씨 등 44명의 증인을 요구했으나 민주당이 이를 거부해 합의가 불발됐다.손지은 기자