정치 ISDS 취소절차 선고 브리핑하는 강준하 국제법무국장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/13/20260913500052 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-13 14:51 입력 2026-09-13 14:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 강준하(오른쪽 첫 번째) 법무부 국제법무국장이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 중국투자자 펑전 민 ISDS 취소절차 선고 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.9.13 이지훈 기자 강준하(오른쪽 첫 번째) 법무부 국제법무국장이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 중국투자자 펑전 민 ISDS 취소절차 선고 관련 브리핑을 하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지