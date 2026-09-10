녹취 원문 꺼낸 김승원 “왜곡”… 국힘 “김, 국감 중 청탁 영업”

김 측 “일부 문장 삭제 등 악의적”

안철수 “브로커 휘둘려 들락날락”

이미지 확대 코로나19 신약 청탁 의혹을 받는 김승원(빨간색 원) 법무부 장관 후보자가 2021년 10월 12일 국회 문화체육관광위원회 국정감사 도중 회의장 밖으로 나갔다가 되돌아오는 모습. 안철수 국민의힘 의원은 통화 시각 등을 근거로 김 후보자가 당시 브로커 양모씨와 통화했다고 주장했다.

안철수 의원 페이스북 캡처

세줄 요약 녹취록 편집 논란과 왜곡 반박 제기

국민의힘, 국감 중 청탁 전달 의혹 제기

식약처 문자·통화 시각 근거 공방 확산

2026-09-11 4면

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김승원 법무부 장관 후보자 측이 10일 한동훈 무소속 의원이 공개해온 ‘코로나 신약 로비’ 관련 녹취록에 대해 “일부 문장을 선택적으로 삭제하거나 발언 순서를 변경하는 방식으로 대화의 의미를 악의적으로 왜곡했다”고 밝혔다. 이날 야권에서는 김 후보자가 2021년 국정감사 도중 브로커 양씨의 청탁을 김강립 당시 식품의약품안전처장에게 전했다는 의혹도 새로 제기됐다.김 후보자 인사청문회 준비단은 설명자료를 통해 앞서 한 의원이 공개한 2021년 10월 8일 브로커 양모씨와 최재성 전 의원의 대화 녹취록에 대해 “중요한 문장을 삭제하고 문장 배치 순서도 바꿔 양씨의 단순한 확인 요청을 승인 청탁으로 왜곡했다”고 했다.준비단은 식약처가 제넨셀 치료제 자료 수치에 긍정적인 반응을 보였다는 양씨의 발언과 김 후보자가 관련 자료를 요청해 검토했다는 내용 등이 한 의원 공개본에서 삭제됐다고 지적했다. 이를 통해 치료제가 처음부터 식약처 심사를 통과할 가능성이 없었거나 김 후보자가 별도 검토 없이 청탁을 전달한 것처럼 호도했다는 것이다.이에 한 의원은 김 후보자 측이 공개한 원문을 근거로 “김 후보자가 신약이 승인되면 양씨가 수수료를 먹는다는 걸 알고 있었다 등의 내용이 나온다”며 “제가 공개하지도 않았던 내용이다. 공개하면 할수록 문제의 심각성만 더 드러나는 자폭성 입장”이라고 했다.안철수 국민의힘 의원은 김 후보자가 국정감사 도중 휴대전화를 보고 있는 국회방송 화면을 공개하며 ‘국감장에서 청탁 연락’ 의혹을 제기했다. 안 의원은 페이스북에 “김 후보자가 국정감사 도중에 ‘청탁 영업’하느라 회의실을 들락날락했다”며 “법무부 장관은커녕 의원 자격조차 없다”고 했다.공소장·녹취록 등에 따르면 2021년 10월 12일 오전 11시 1분쯤 양씨는 김 후보자에게 임상시험 승인을 부탁하며 “담당자들이 연락은 오는데 (식약처) 과장 선에서 넘어가지를 않는다고 한다”고 했다. 그러자 김 후보자는 “과장 선에서 막혀 있다? 알았어”라고 했다. 이후 오전 11시 25분쯤 김 처장에게 “담당 실무자들이 빠르게 처리할 수 있도록 부탁드립니다. 회사는 제넨셀”이라는 문자를 보냈고, 김 처장은 11시 47분쯤 “제넨셀 건은 잘 챙기도록 실무진에게 전달했다”고 답했다.안 의원은 당시 국회방송 화면과 통화 시각 등을 근거로 김 후보자가 국정감사 도중 회의장을 오가며 양씨 및 김 처장과 연락했다고 주장했다. 안 의원은 “국회의원이 국정감사에 집중하지 않고 브로커에 휘둘려 고위 공무원에게 청탁을 하러 들락날락한 것”이라고 했다.손지은 기자