[속보] 용혜인 “겸직은 법률이 허용…말도 안 되는 의혹 실체 있는 것처럼 보도”

세줄 요약 겸직은 법률 허용 범위라는 해명

비례의원 사퇴 요구는 자리 나눠먹기 지적

배우자 임명·부동산 의혹도 전면 반박

이미지 확대 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 기자회견 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 하고 있다. 2026.9.10 연합뉴스

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