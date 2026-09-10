李대통령 “임기는 헌법에 제한”…野 “누가 모르나”

프랑스 동포간담회서 ‘연임 개헌’ 거론

장동혁 “한번 더 하려면 개헌 필요하다 뜻”

정점식 “연임 개헌 없다 묻는데 동문서답”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석 하고 있다. 안주영 전문기자

이미지 확대 프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 7일(현지 시간) 프랑스 파리 오를리 국제공항에 도착해 환영 인사들과 취재진을 향해 인사를 하고 있다. 파리 뉴시스

세줄 요약 이 대통령 임기 제한 발언, 야당 반발

국민의힘, 연임·중임 개헌 의도 추궁

헌법 설명 아닌 명확한 선언 요구

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프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 “저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다”는 발언에 대해 국민의힘은 10일 “대한민국 국민 가운데 그 사실을 모르는 사람이 있느냐”며 명확한 입장 표명을 거듭 요구했다.장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 “대통령이 무슨 말을 해도 믿지 않겠지만, ‘연임을 위한 꼼수 개헌은 없다’ ‘연임 안 한다’ 이 말은 결국 안 하고 있다”고 했다. 장 대표는 “대통령의 말 돌리기 언제까지 듣고 있어야 하느냐”라며 “이걸 헌법 개정, 개헌과 연관시킨다면 ‘저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다. 그래서 한 번 더 하려면 꼼수 개헌이 꼭 필요하다’는 뒷부분을 잘라내고 앞부분만 이야기한 것”이라고 했다.정점식 국민의힘 원내대표는 페이스북에 “현행 헌법상 대통령 임기가 명확하게 제한돼 있다는 것은 삼척동자도 다 아는 사실에 불과하다”며 “그걸 고치지 않겠다고 약속하라는 건데 자꾸 동문서답을 한다. 이 대통령의 발언은 기존 스탠스와 전혀 달라지지 않은 말장난에 불과하다”고 평가절하했다.정 원내대표는 이어 “죽어도 ‘연임 안 한다’ ‘재판 받겠다’는 말은 못 하겠다는 그 본심은 충분히 알았으니 말장난으로 국민 우롱하지 마시라”라며 “지금 있는 헌법도 지키지 않는 세력과 개헌 논의할 생각 없다”고 일축했다.최은석 국민의힘 원내수석대변인은 논평에서 “국민 여러분께서 궁금한 것은 현행 헌법에 대통령의 임기가 어떻게 적혀 있느냐가 아니다”며 “개헌을 통해 그 임기를 늘리거나 다시 출마할 길을 열 생각이 있느냐는 것”이라고 지적했다.이어 “현행 헌법상 안 된다는 말은 아무런 답이 되지 않는다”며 “개헌을 이야기하면서 ‘지금 헌법으로는 안 된다’고 말하는 것 자체가 논점을 비껴간 답변”이라고 했다. 그러면서 “이 대통령은 더 이상 헌법 문구 뒤에 숨지 말고 분명하게 선언하라”라며 “‘나를 위한 연임·중임 개헌은 없다’ 그 한마디면 다 끝난다”고 했다.손지은 기자