韓총리 “청문회 검증 지켜야”… 법무대행 “檢문건 유출 수사해야”

국회 정치 분야 대정부 질문

이미지 확대 한성숙(왼쪽) 국무총리가 9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원의 질의에 답하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 청문회 검증·민주적 절차 강조

수사문건 유출 의혹, 수사 촉구

개헌·부동산·ETF 놓고 여야 공방

2026-09-10 6면

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한성숙 국무총리는 9일 야당의 일부 장관 후보자 지명철회 요구에 “국회의 시간을 통한 청문회 검증을 국민들이 보시고 나머지 절차들이 진행될 것”이라며 “(청문회 등도) 우리가 지켜야 할 민주적 절차”라고 일축했다.한 총리는 이날 국회 정치분야 대정부질문에서 국민의힘 의원들의 잇단 개각 실패 지적에도 중도낙마 없이 청문회까지는 지켜보겠다는 입장을 고수했다. 나경원 국민의힘 의원이 “인사 검증을 대통령이 무시하느냐 아니면 김현지 부속실장이 무시하느냐”라고 질문하자 한 총리는 “시중에 떠도는 이야기라고 생각한다”고 선을 그었다.전용기 더불어민주당 의원은 한동훈 무소속 의원의 김승원 법무부 장관 후보자 ‘신약 로비’ 사건 수사계획서 공개를 두고 “수사자료 상납게이트”라고 규정했다.이진수 법무부 차관(장관 직무대행)은 “수사를 통해서 명명백백하게 누가 유출했는지 밝혀져야 한다”며 “검찰 구성원들이 느끼는 자괴감도 상당할 것으로 생각한다”고 말했다.이 차관은 과거 수사팀의 유출 가능성에 대해서도 “그럴 가능성도 배제할 수 없다”고 했다. 전 의원은 “상납이 드러난다면 특검을 통해서 반드시 뿌리뽑아야 한다”고 했고, 법제사법위원장인 서영교 민주당 의원은 의석에서 “긴급체포해야 한다”고 맞장구를 쳤다.이 대통령의 연임 개헌 진의에 대해선 여야가 각각 확인에 나섰다. 이해식 민주당 의원이 정부 입장을 분명히 해달라고 주문하자 한 총리는 “여러 차례 대통령과 정부에서 개헌 관련 부분은 (현직) 대통령에는 해당되지 않는 것으로 분명하게 명시되어 있고, 명확하게 입장 표명했다고 생각하고 있다”고 말했다.나 의원은 “대통령이 ‘연임 안 한다’ 다섯 글자만 이야기하면 되는 거 아닌가”라고 물었고, 한 총리는 “같은 의미로 여러 차례 말씀하셨다”고 답했다. 윤재옥 국민의힘 의원의 “이재명 정부의 국정 목표 1번이 뭔지 아느냐”는 질문에는 한 총리가 “개헌입니다. 아 국정과제, 국민이 하나되는 정치입니다”라고 했다. 그러자 야당 의석에서는 “연임 개헌”이라는 조소가 터졌다.야당에서는 정부의 부동산 정책 기조 전환 요구도 계속됐다. 나 의원이 “멀쩡한 국민들을 투기꾼으로 모는 부동산 정책을 전면 수정해야 한다”고 질타하자 한 총리는 “그러면 지금까지 우리 나라 부동산 혹은 주택 상황이 정상이라고 생각하시고 계셨던 겁니까”라고 반박했다.한 총리는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 논란에는 “손실을 입은 국민들의 아픈 마음에 대해서는 송구스럽게 생각한다”고 했다. 국민의힘은 이날 김용범 전 청와대 정책실장, 이찬진 금융감독원장, 이억원 금융위원장을 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발했다.손지은 기자