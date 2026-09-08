정치 교섭단체 대표 연설하는 정점식 원내대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/08/20260908500113 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-09-08 11:24 입력 2026-09-08 11:24 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정점식 국민의힘 원내대표가 8일 국회에서 열린 제439회 국회 정기회 4차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 2026.9.8. 안주영 전문기자 정점식 국민의힘 원내대표가 8일 국회에서 열린 제439회 국회 정기회 4차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지