[포토] ‘포옹하는’ 김민석·정청래

1 / 7 이미지 확대 포옹하는 민주당 김민석 대표와 정청래 의원 더불어민주당 김민석 대표가 7일 국회에서 열린 정기국회 제3차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 마치고 같은 당 정청래 의원과 포옹하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스

이미지 확대 악수하는 민주당 김민석 대표와 정청래 의원 더불어민주당 김민석 대표가 7일 국회에서 열린 정기국회 제3차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 마치고 같은 당 정청래 의원과 악수하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스

이미지 확대 교섭단체 연설 뒤 정청래 전 대표와 인사하는 김민석 대표 더불어민주당 김민석 대표가 7일 국회에서 열린 제439회 국회 정기회 3차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 마친 뒤 정청래 전 대표와 악수하며 활짝 웃고 있다. 2026.9.7 연합뉴스

이미지 확대 포옹하는 민주당 김민석 대표와 정청래 의원 더불어민주당 김민석 대표가 7일 국회에서 열린 정기국회 제3차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 마치고 같은 당 정청래 의원과 포옹하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스

이미지 확대 김민석 어깨를 쓰다듬는 정청래 더불어민주당 정청래 전 대표가 7일 국회에서 열린 제439회 국회 정기회 3차 본회의에서 김민석 대표가 교섭단체 대표 연설을 마친 뒤 본인과 포옹한 뒤 김 대표의 어깨와 등을 쓰다듬고 있다. 2026.9.7 연합뉴스

이미지 확대 생각에 잠긴 정청래 더불어민주당 정청래 전 대표가 7일 국회에서 열린 제439회 국회 정기회 3차 본회의에서 김민석 대표가 교섭단체 대표 연설을 듣다 생각에 잠겨 있다. 2026.9.7 연합뉴스

이미지 확대 김민석 대표 연설 도중 본회의장 떠나는 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 7일 국회에서 열린 제439회 국회 정기회 3차 본회의에서 더불어민주당 김민석 대표가 교섭단체 대표 연설을 듣다 김 대표를 바라보며 회의장을 빠져 나고 있다. 2026.9.7 연합뉴스

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더불어민주당 김민석 대표가 7일 국회에서 열린 정기국회 제3차 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 마치고 같은 당 정청래 의원과 포옹하고 있다.온라인뉴스부