정치 [포토] 용혜인 후보자 남편에 ‘쏟아지는 질문’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/07/20260907800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-07 10:50 입력 2026-09-07 10:50 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 용혜인 후보자 남편 박기홍에게 쏟아지는 질문용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 남편인 기본소득당 박기홍 최고위원이 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 용혜인 후보자 남편 박기홍에게 쏟아지는 질문용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 남편인 기본소득당 박기홍 최고위원이 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 최고위원회의에 입장하며 질의를 받고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 용혜인 후보자 남편 박기홍에게 쏟아지는 질문용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 남편인 기본소득당 박기홍 최고위원이 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 최고위원회의에 입장하며 취재진 질의에 답하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 이미지 확대 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 남편인 기본소득당 박기홍 최고위원이 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 2026.9.7 연합뉴스 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 남편인 기본소득당 박기홍 최고위원이 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지