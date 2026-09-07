정치 교관모 써보는 국민의힘 장동혁 대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/07/20260907500242 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-09-07 15:54 입력 2026-09-07 15:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 7일 충북 청주시 공군사관학교를 방문해 자신이 교관으로 복부 했던 군사훈련처에서 건네받은 교관모를 착모하고 있다. 2026.9.7 국회사진기자단 장동혁 국민의힘 대표가 7일 충북 청주시 공군사관학교를 방문해 자신이 교관으로 복부 했던 군사훈련처에서 건네받은 교관모를 착모하고 있다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지