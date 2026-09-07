교관모 써보는 국민의힘 장동혁 대표

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 7일 충북 청주시 공군사관학교를 방문해 자신이 교관으로 복부 했던 군사훈련처에서 건네받은 교관모를 착모하고 있다. 2026.9.7 국회사진기자단

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장동혁 국민의힘 대표가 7일 충북 청주시 공군사관학교를 방문해 자신이 교관으로 복부 했던 군사훈련처에서 건네받은 교관모를 착모하고 있다.안주영 전문기자