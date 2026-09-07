출근하며 입장 밝히는 김승원 법무부 장관 후보자

장례까지 치렀는데 살아 돌아왔다…진흙 속에서 열흘 만에 구조

“임신 8개월 女 ‘마라톤 풀코스’ 3시간 만에 완주…괜찮나요?”

“너무 좋아서 소리 지르고 있다”…리사와 스킨십 공개한 남성

라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 우리의 현존은, 무한한 복제와 영원한 과거의 반복일지도

오경진의 폐허에서 무한으로

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

도쿄 명희진 특파원 “낮 외출 금지, 가쓰동도 사치”…12년 전 예측 ‘2050년 日 폭염’ 이미 현실로

기암절벽에 걸린 초록을 배웅하다

정회하 기자 ‘약물살인’ 김소영 1심 선고로 본 사형 선고의 요건과 의미

유용하 과학전문기자 공부 뒤 낮잠?…뇌는 자는 동안 ‘학습 중 기억할 것’ 꼬리표 붙인다

박현진 문화체육부 전문기자 스무 살 당돌한 ‘반란’… 한국 찍고 세계서 ‘플레이 볼’

최재헌 기자 전쟁에 치이고 가뭄에 말라붙은 밀 곳간… 빵값 대란 온다

김주환 기자 선관위 특검에 ‘보안 전문가 검사’… 특검보 5명 첫 출근

워싱턴 임주형 특파원 극한 대치 美 정치권, 셧다운 앞에선 ‘적과의 동침’

윤창수 전문기자 “시진핑이 내 보고서 읽어” 美정치인 2세 중국서 기자로 일하다 체포

글·사진 박재홍 기자 길이 335m 지하터널에서 만나는 K콘텐츠 ‘K문화스테이션’ 가보니

박성국 문화체육부 기자 장거리 훈련, 대회 3주 전까지만… 거리보다 시간에 집중하라

박효준 기자 거제 향한 당원들, 서일준과 ‘일상 회복’ 한마음…ETF 국조 착수도

반영윤·곽진웅 기자 “AI 챗봇이 자살 부추기면?”…위험 감지해 상담기관 안내하는 법 나왔다

정연호 기자 전 여친 부모 살해한 총동아리 회장의 끔찍한 사생활…최연소 사형수 장재진의 그날

듣는 그날의 사건현장

유용하 과학전문기자 “미국엔 치타가 없었다”…3만 년 전 DNA가 밝힌 정체

권훈 전문기자 KLPGA 최예림, 239번째 대회 만에 ‘준우승 전문’ 꼬리표 떨쳐내고 생애 첫 우승 감

서유미 기자 해외여행 필수품 ‘트래블월렛’ 그 전자지갑, 해외서도 뜹니다

박소연·서유미·이승연 기자 “‘팔아라’ 외쳤다간 밥줄 끊긴다”… 알고도 못 쓰는 매도 보고서

[의정광장] 시민 체감이 서울시정의 기준이다 / 이민옥 서울시의회 행정자치위원장

[지방시대] 추미애 경기지사에게 바란다 / 한상봉 전국부 기자

[세종로의 아침] 네팔 홍수와 기후변화 / 신진호 온라인뉴스부 차장

[기고] ‘기술공화국’과 한국이라는 대답 / 김현집 팔란티어 실행 전략가

[임혁백 칼럼] 초불확실성 시대에 대비하는 양자국가론 / 임혁백 고려대 명예교수·정치외교학

[이명옥의 예술가의 명언] “내면을 바라보라”… 프리드리히가 건네는 침묵의 위로 / 이명옥 사비나 미술관장

[길섶에서] 호박잎을 씻다가 / 황수정 논설실장

[데스크 시각] 네팔의 눈물과 지방정부 연대 / 이재연 전국부 차장

김승원(오른쪽) 법무부 장관 후보자가 7일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하기 전 자신과 관련한 의혹에 대한 입장을 발표하고 있다.이지훈 기자

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