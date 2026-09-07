정치 출근하며 입장 밝히는 김승원 법무부 장관 후보자 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/07/20260907500101 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-07 10:57 입력 2026-09-07 10:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김승원(오른쪽) 법무부 장관 후보자가 7일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하기 전 자신과 관련한 의혹에 대한 입장을 발표하고 있다. 2026.9.7 이지훈 기자 김승원(오른쪽) 법무부 장관 후보자가 7일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하기 전 자신과 관련한 의혹에 대한 입장을 발표하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지