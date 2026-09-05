국민의힘 TK 의원들 “이재명 정부 지역 차별 규탄…공정한 기회 달라”

세줄 요약 TK 의원들, 정부의 지역 차별 규탄대회 개최

경북대 탈락 두고 서울대 10개 만들기 비판

국책사업·예산 배정 공정성 및 지원 요구

이미지 확대 국민의힘 대구·경북 국회의원들이 5일 당사 대강당에서 ‘이재명 정부의 지역 차별·TK패싱 규탄대회’를 열고 지역 현안에 대한 공정한 기회 보장과 실질적인 지원책 마련을 촉구했다. 2026. 9. 5. 뉴스1

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국민의힘 소속 대구·경북(TK) 지역 국회의원들이 정부의 주요 국책사업과 예산 배정 과정에서 TK가 홀대받고 있다며 반발에 나섰다. 특히 정부의 ‘서울대 10개 만들기’ 지원 대학 선정에서 경북대가 탈락한 데 대해 “노골적인 지역 차별”이라고 비판했다.국민의힘 대구시당과 경북도당은 5일 당사 대강당에서 ‘이재명 정부의 지역 차별·TK패싱 규탄대회’를 열고 지역 현안에 대한 공정한 기회 보장과 실질적인 지원책 마련을 촉구했다.이 자리에서는 정부·여당을 향한 날 선 비판이 쏟아져 나왔다. 지역 최다선(6선)인 주호영(대구 수성갑) 의원은 “TK가 민주당에 표를 주지 않는다는 이유로 이재명 정권의 대구·경북 차별이 심각한 수준을 넘어 의도적인 지역 탄압에 가까워지고 있다”며 “군 공항 이전 사업만 하더라도 광주를 우선시하며 절박한 TK 지역은 뒷전으로 밀어냈다”고 주장했다. 그러면서 “국립대 지원, 예산 편성, 반도체 공장 유치 등 제반 분야에서 차별이 누적되고 있다”고 덧붙였다.3선의 김석기(경북 경주) 의원도 “정부가 말로는 국가균형발전과 지방시대를 외치지만, 실제로는 편파적인 정책과 예산 집행으로 500만 대구·경북 시·도민의 자존심을 짓밟고 있다”고 목소리를 높였다.참석 의원들은 TK신공항 건설과 행정통합, 3대 메가프로젝트 등 지역 핵심 사업에 대한 정부 차원의 명확한 답변과 실질적 대책을 요구했다. 이와 함께 국정감사와 내년도 예산 심사를 통해 공정성이 결여된 부분은 없는지 철저히 검증할 것을 예고했다.TK 의원들은 공동성명서를 통해 “메가 프로젝트와 지역 거점대학 육성 등 국가적 결정이 내려질 때마다 대구·경북만 배제되고 순번에서 밀려나는 상황이 반복되고 있다”며 “이번 ‘서울대 10개 만들기’ 사업 역시 전형적인 TK 소외 사례”라고 지적했다.이들은 “정부가 부산대·전남대·충남대 등을 지원 대상으로 선정하면서 지역 대표 연구중심대학인 경북대를 제외했다”면서 “특혜를 달라는 것이 아니라 적어도 공정한 기회를 보장해 달라는 것”이라고 강조했다.이와 함께 “다가오는 국정감사와 내년도 예산안 심사를 통해 정부 정책과 예산 집행의 편향성을 철저히 검증할 것”이라며 “정부가 진정 균형발전을 추구한다면 말뿐인 구호가 아닌 예산과 정책으로 입증해야 한다”고 강조했다.대구 민경석 기자