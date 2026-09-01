[포토] 법무장관 후보자·출신 의원

1 / 7 이미지 확대 법무장관 후보자와 법무장관 출신 의원 법무부 장관 후보자인 더불어민주당 김승원 의원과 무소속 한동훈 의원이 1일 국회에서 열린 제439회 정기국회 개회식에서 인사를 나누고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 악수하는 김승원?한동훈 더불어민주당 김승원 의원과 무소속 한동훈 의원이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에 앞서 악수하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 인사 나누는 김승원·한동훈 법무부 장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원과 한동훈 무소속 의원이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 개회식에서 인사하고 있다. 2026.9.1 뉴스1

이미지 확대 인사하는 김승원·한동훈 법무부 장관 후보인 김승원 더불어민주당 의원과 한동훈 무소속 의원이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 개회식에서 인사하고 있다. 2026.9.1 뉴스1

이미지 확대 악수하는 김승원·한동훈 더불어민주당 김승원 의원과 무소속 한동훈 의원이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에 앞서 악수하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 인사 나누는 김승원 의원-한동훈 의원 법무부 장관 후보자 김승원 더불어민주당 의원과 한동훈 무소속 의원이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 개회식에서 웃으며 인사를 하고 있다. 2026.09.01. 뉴시스

이미지 확대 법무장관 후보자와 법무장관 출신 의원법무부 장관 후보자인 더불어민주당 김승원 의원과 무소속 한동훈 의원이 1일 국회에서 열린 제439회 정기국회 개회식에서 인사를 나누고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

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법무부 장관 후보자인 더불어민주당 김승원 의원과 무소속 한동훈 의원이 1일 국회에서 열린 제439회 정기국회 개회식에서 인사를 나누고 있다.온라인뉴스부