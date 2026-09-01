[속보] 정부, 네팔에 긴급구호대 파견 결정…44명 규모

세줄 요약 네팔 홍수 피해에 해외긴급구호대 44명 파견 결정

외교부·KOICA·소방청 참여, 이규호 국장 대장

군 수송기 탑승 후 약 10일간 수색·구조 지원

이미지 확대 네팔 수력발전소 건설 현장 부근에서 홍수와 산사태로 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인이 실종된 가운데 27일 외교부·소방청·경찰청 등으로 구성된 합동 신속대응팀이 인천국제공항1터미널 출국장을 통해 네팔로 출국하고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

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정부가 네팔 홍수 피해 지역에 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)를 파견한다.외교부는 1일 민관합동 해외긴급구호협의회 의결을 거쳐 네팔 홍수 피해 지역에 KDRT 파견을 결정했다고 밝혔다.이규호 외교부 개발협력국장을 구호대장으로 하는 KDRT는 외교부, 한국국제협력단(KOICA), 소방청 등 44명으로 구성된다. 이날 밤 우리 군 수송기를 통해 네팔로 출국할 계획이다.KDRT는 대규모 해외재난 발생시 재난구호, 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처 및 관계기관 인력을 기반으로 파견되는 구호대다.이번 파견은 지난달 26일 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수 피해가 커지고 있는 가운데 네팔 정부가 한국 측에 피해 지역 수색·구조 활동 지원을 위한 긴급구호대를 요청한 데 따른 것이다.구호대는 약 10일간의 일정으로 현지에서 네팔 정부와 소통·협력하며 연락이 닿지 않는 우리 국민을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행할 예정이다.외교부는 “정부는 앞으로도 네팔 정부와 소통을 지속하며 네팔 현지에서 필요로 하는 지원을 제공할 수 있는 방안을 적극 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다.앞서 2023년 튀르키예 지진, 2018년 라오스 댐 붕괴, 2015년 네팔 지진 때도 긴급구호대가 파견됐다.윤예림 기자