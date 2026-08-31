[포토] ‘이명박 전 대통령 예방’ 정점식 원내대표

1 / 7 이미지 확대 정점식 원내대표 만나 환담 나누는 이명박 전 대통령 이명박 전 대통령이 31일 서울 서초구 자신의 사무실을 찾은 국민의힘 정점식 원내대표와 환담을 나누고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단

이미지 확대 이명박 전 대통령과 악수하는 정점식 원내대표 국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문해 이 전 대통령과 악수하고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단

이미지 확대 이명박 전 대통령과 인사 나누는 국민의힘 정점식 원내대표 국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문, 이 전 대통령과 인사하고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단

이미지 확대 이명박 전 대통령 예방하는 국민의힘 정점식 원내대표 국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문해 이 전 대통령과 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 박수민 의원, 이 전 대통령, 정 원내대표, 이상휘 의원. 2026.8.31 국회사진기자단

이미지 확대 정점식 원내대표, 이명박 전 대통령 예방 국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문해 이 전 대통령과 함께 이동하고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단

이미지 확대 정점식 원내대표 만나 환담 나누는 이명박 전 대통령 이명박 전 대통령이 31일 서울 서초구 자신의 사무실을 찾은 국민의힘 정점식 원내대표와 환담을 나누고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단

이미지 확대 이명박 전 대통령 만난 국민의힘 정점식 원내대표국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문, 이 전 대통령과 환담을 나누고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이명박 전 대통령이 31일 서울 서초구 자신의 사무실을 찾은 국민의힘 정점식 원내대표와 환담을 나누고 있다.온라인뉴스부