정치 [포토] ‘이명박 전 대통령 예방’ 정점식 원내대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/31/20260831800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-31 15:32 입력 2026-08-31 15:32 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 정점식 원내대표 만나 환담 나누는 이명박 전 대통령이명박 전 대통령이 31일 서울 서초구 자신의 사무실을 찾은 국민의힘 정점식 원내대표와 환담을 나누고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단 이미지 확대 이명박 전 대통령과 악수하는 정점식 원내대표국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문해 이 전 대통령과 악수하고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단 이미지 확대 이명박 전 대통령과 인사 나누는 국민의힘 정점식 원내대표국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문, 이 전 대통령과 인사하고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단 이미지 확대 이명박 전 대통령 예방하는 국민의힘 정점식 원내대표국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문해 이 전 대통령과 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 박수민 의원, 이 전 대통령, 정 원내대표, 이상휘 의원. 2026.8.31 국회사진기자단 이미지 확대 정점식 원내대표, 이명박 전 대통령 예방국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문해 이 전 대통령과 함께 이동하고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단 이미지 확대 정점식 원내대표 만나 환담 나누는 이명박 전 대통령이명박 전 대통령이 31일 서울 서초구 자신의 사무실을 찾은 국민의힘 정점식 원내대표와 환담을 나누고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단 이미지 확대 이명박 전 대통령 만난 국민의힘 정점식 원내대표국민의힘 정점식 원내대표가 31일 서울 서초구 이명박 전 대통령 사무실을 방문, 이 전 대통령과 환담을 나누고 있다. 2026.8.31 국회사진기자단 이명박 전 대통령이 31일 서울 서초구 자신의 사무실을 찾은 국민의힘 정점식 원내대표와 환담을 나누고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지