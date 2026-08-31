[포토] 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 출근길

세줄 요약 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 지명

청문회 준비단 가동, 현안 보고 시작

임명 시 정부 첫 1990년대생 장관 기록

1 / 4 이미지 확대 성평등가족부 장관 후보자인 기본소득당 용혜인 원내대표가 31일 국회 의원회관 자신의 사무실로 출근하고 있다. 2026.8.31

연합뉴스

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용혜인 기본소득당 원내대표가 성평등가족부 장관 후보자로 지명되면서 인사청문회 준비가 시작됐다.용 후보자가 임명될 경우 정부 부처 장관 가운데 첫 1990년대생 장관이 된다.31일 성평등가족부에 따르면 성평등부는 전날부터 부처 소속 직원을 중심으로 용 후보자 인사청문회 준비단을 꾸려 가동에 들어갔다. 청문회 준비단장은 최은주 기획조정실장, 부단장은 김권영 정책기획관이 맡았다.용 후보자는 이번 주중 서울 모처에 마련한 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근할 전망이다. 과거 성평등부(여성가족부) 장관 후보자 인사청문회 준비단 사무실은 서대문구 한국청소년활동진흥원 또는 종로구 이마빌딩에 꾸려졌다.용 후보자는 전날 오후 청문회 준비단으로부터 부처 주요 현안과 정책에 관한 보고를 받은 데 이어 이날 국회 의원실에서 추가 보고를 받으며 인사청문회 준비를 이어갈 예정이다.이재명 대통령은 지난 30일 용 원내대표를 성평등부 제2대 장관 후보자로 지명했다. 전신인 여성가족부를 포함하면 12번째 장관 후보자다.강훈식 대통령 비서실장은 전날 브리핑을 통해 “용 후보자는 디지털 성범죄 방지와 일·가정 양립 여건 조성 등 사회적 약자 편에서 선명한 목소리를 내온 청년 재선 의원”이라고 설명했다.또 “현장감 있는 참신한 시각과 강한 추진력을 바탕으로 세대 간·성별 간 갈등을 넘어 청년 세대와 함께 모두의 성평등으로 나아갈 적임자”라고 덧붙였다.1990년생인 용 후보자가 국회 인사청문회를 거쳐 장관으로 임명되면 첫 1990년대생 장관이라는 기록을 쓰게 된다.경기 부천 출신인 용 후보자는 경안고와 경희대 정치외교학과를 졸업했다.2014년 세월호 참사 희생자를 추모하는 ‘가만히 있으라’ 침묵행진을 제안하며 이름을 알렸다.제21·22대 국회의원을 지낸 재선 의원으로, 기본소득당 대표와 원내대표 등을 맡아왔다.용 후보자는 장관으로 임명되더라도 현역 비례대표 국회의원직을 유지한다는 방침인 것으로 전해졌다.인사청문회에서는 용 후보자의 성평등·가족 정책 분야 전문성이 검증대에 오를 것으로 보인다.용 후보자는 21대 국회 여성가족위원회에서 활동했으며 혼인·혈연 외의 돌봄 공동체를 인정하는 생활동반자법을 대표 발의하는 등 여성·가족 분야 현안에 목소리를 내왔다.다만 성평등·가족정책 분야에서의 경험과 정책 이해도, 부처 운영 및 행정적 역량은 청문 과정에서 주요 검증 대상이 될 것으로 보인다.성평등부 초대 장관으로 지난해 9월 10일 임기를 시작한 원민경 장관은 후임 장관 취임까지 남은 업무를 수행하며 장관직을 유지할 예정이다.이번 인선 배경을 두고 일각에서는 원 장관의 건강 이상설이 제기됐으나 사실이 아닌 것으로 파악됐다.온라인뉴스부