전남광주통합특별시, “‘하나의 중국’ 원칙 확고히 존중”

광주비엔날레 파빌리온 논란 관련 “재단과 참여기관 소통 부족” 사과

행사 준비과정서 발생한 운영상 문제 조사…파빌리온 전반 개선 추진

‘파빌리온’ 명칭은 예술적 표현일 뿐…“대만 국가로 인정 의미 아니야”

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세줄 요약 소통 부족 인정과 광주비엔날레 논란 사과

운영 차질 철저 조사와 합당한 조치 예고

하나의 중국 원칙 존중 입장 재확인

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전남광주통합특별시는 제16회 광주비엔날레 파빌리온 논란과 관련해 ‘광주비엔날레와 참여기관 간 소통이 충분하지 못했다’며 사과했다.전남광주통합특별시는 31일 발표한 사과문을 통해 “파빌리온 참여기관 협의 절차상 미비점을 포함한 행사 준비과정에서 발생한 운영상 차질과 관련해 철저히 조사하겠다”며 “확인된 사실관계에 따라 합당한 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다.또 이를 바탕으로 파빌리온 운영 전반을 개선해 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다고 강조했다.전남광주통합특별시는 특히, 대한민국 정부의 외교정책 기조에 발맞춰 ‘하나의 중국’ 원칙을 확고히 존중한다는 입장을 재확인했다.또 이번 광주비엔날레의 ‘대만 파빌리온’이라는 명칭은 예술영역에서 참여 예술가들에게 맡겨진 표현일 뿐, 전남광주통합특별시와 광주비엔날레가 ‘대만을 공식 국가로 인정한다는 의미는 아니’라고 분명히 밝혔다.전남광주통합특별시는 오랜 기간 이어온 중국과 우호협력 관계를 흔들림 없이 유지하고, 앞으로도 문화와 경제 등 다방면에서 교류와 협력을 한층 더 확대해 나가기를 희망한다고 덧붙였다.전남광주 홍행기 기자