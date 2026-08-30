[포토] ‘법무장관 후보자 지명’ 질문들은 김승원 의원

1 / 5 이미지 확대 ‘법무장관 후보자 지명’ 질문 들은 김승원 의원 법무부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 김승원 의원이 30일 국회에서 법제사법위원장인 서영교 의원과 사법부 현안 관련 기자회견에서 법무장관 지명 관련 질문을 듣고 서 위원장과 밝은 표정을 하고 있다. 2026.8.30 연합뉴스

이미지 확대 ‘법무장관 후보자 지명’ 질문 들은 김승원 의원 법무부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 김승원 의원이 30일 국회에서 법제사법위원장인 서영교 의원과 사법부 현안 관련 기자회견에서 법무장관 지명 관련 질문을 듣고 서 위원장과 밝은 표정을 하고 있다. 2026.8.30 연합뉴스

이미지 확대 법무부 장관 후보자에 민주당 김승원 의원 법무부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 김승원 의원이 30일 국회에서 사법부 현안 관련 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 2026.8.30 연합뉴스

이미지 확대 법무장관 후보자에 민주당 김승원 의원 법무부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 김승원 의원이 30일 국회에서 사법부 현안 관련 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.8.30 연합뉴스

이미지 확대 법무장관 후보자로 지명된 민주당 김승원 의원법무부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 김승원 의원이 30일 국회에서 법제사법위원장인 서영교 의원과 사법부 현안 관련 기자회견에 참석해 있다. 2026.8.30 연합뉴스

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법무부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 김승원 의원이 30일 국회에서 법제사법위원장인 서영교 의원과 사법부 현안 관련 기자회견에서 법무장관 지명 관련 질문을 듣고 서 위원장과 밝은 표정을 하고 있다.온라인뉴스부