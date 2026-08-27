송종욱 전 광주은행장 등 국회의장 자문단 위촉

송종욱·정승·문철우·고삼석 위촉

조 의장 “국민 삶 개선 정책 제안해달라”

이미지 확대 조정식(오른쪽 세 번째) 국회의장이 27일 국회 본관 의장접견실에서 의장 직속 자문관에 위촉된 인사들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 고삼석·정승 자문관, 조 의장, 송종욱·문철우 자문관. 국회의장실 제공.

경제금융분과위원장을 맡고 있다.





농림수산식품부 2차관, 식품의약품안전처장을 지낸 정 전 사장은 혁신성장 자문관, 문 교수와 고 교수는 각각 미래경제성장, 문화·방송·통신 자문관에 위촉됐다.

이미지 확대 조정식(왼쪽 다섯 번째) 국회의장이 27일 국회 본관 의장 접견실에서 진행된 의장 직속 자문관 위촉식에서 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 국회의장실 제공

세줄 요약 국회의장 직속 자문관 4명 위촉

송종욱 등 금융·혁신·미래성장·문화 담당

경제 활력·법안 검토 의견 요청

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송종욱 전 광주은행장 등이 27일 국회의장 직속 자문관으로 위촉됐다.조정식 의장은 이날 국회 본관 의장접견실에서 송 전 은행장, 정승 전 한국농어촌공사 사장, 문철우 성균관대 교수, 고삼석 동국대 석좌교수를 자문관으로 위촉했다.금융경제 자문관에 위촉된 송 전 은행장은 광주은행장을 3연임하고 JB금융그룹 부회장을 지냈고, 더불어민주당 호남발전특별위원회조 의장은 “경제 활력을 높이고 국민의 삶을 개선할 수 있는 정책 제안과 함께 국회에 제출된 법안 가운데 중요하게 살펴야 할 사안에 대해서도 적극적으로 의견을 주시길 바란다”고 당부했다.김헌주 기자