[포토] 이진숙 의원, 퇴장하며 민주당 의원들과 설전

1 / 7 이미지 확대 본회의장 퇴장하는 이진숙 의원 26일 국회에서 열린 본회의에서 이진숙 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 상정, 이 의원이 무기명 투표에 앞서 퇴장하며 민주당 의원들과 설전을 벌이려 하자 윤용근 의원이 이를 제지하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스

이미지 확대 통화하는 이진숙 의원 국민의힘 이진숙 의원이 26일 국회에서 열린 본회의에서 통화하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스

이미지 확대 본회의장 퇴장하는 국민의힘 26일 국회에서 열린 본회의에서 이진숙 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 상정되자 국민의힘 의원들이 퇴장하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스

이미지 확대 동료 의원들과 대화하는 이진숙 의원 국민의힘 이진숙 의원이 26일 국회에서 열린 의원총회에서 동료 의원들과 대화하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스

이미지 확대 진보당, 국민의힘 이진숙 의원 제명 촉구 진보당 손솔 의원이 26일 국회 본회의에서 국민의힘 이진숙 의원이 5.18 역사 왜곡을 규탄하며 제명을 요구하는 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스

이미지 확대 투표용지와 피켓 든 신장식.윤종오 조국혁신당 신장식 대표와 진보당 윤종오 의원이 26일 국회에서 열린 본회의에서 이진숙 의원 제명 촉구 결의안에 대해 투표하며 투표용지와 피켓을 들어 보이고 있다. 2026.8.26 연합뉴스

이미지 확대 ‘5.18 왜곡 폄훼’, 국민의힘 이진숙 의원 사퇴 촉구하는 민주당 의원들더불어민주당 한병도 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 26일 국회에서 열린 의원 총회에서 국민의힘 이진숙 의원이 5.18을 왜곡하고 폄훼했다며 손팻말을 들고 이 의원의 사퇴를 촉구하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스

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26일 국회에서 열린 본회의에서 이진숙 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 상정, 이 의원이 무기명 투표에 앞서 퇴장하며 민주당 의원들과 설전을 벌이려 하자 윤용근 의원이 이를 제지하고 있다.온라인뉴스부