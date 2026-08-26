정치 [포토] ‘악수 나누는’ 이 대통령·오 시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/26/20260826800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-26 15:10 입력 2026-08-26 15:10 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 이재명 대통령과 오세훈 시장이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 오세훈 서울시장과 인사하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령과 오세훈 시장이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 오세훈 서울시장과 인사하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령과 오세훈 시장이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 오세훈 서울시장과 인사하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 중앙지방협력회의 참석이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 국민의례를 하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 중앙지방협력회의 발언이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 박찬대 시도지사협의회장(인천시장)과 오세훈 서울시장. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 중앙지방협력회의 발언이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 박찬대 시도지사협의회장(인천시장)과 오세훈 서울시장. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이재명 대통령, 제10회 중앙지방협력회의 주재이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 한성숙 국무총리, 이 대통령, 박찬대 시도지사협의회장(인천시장), 오세훈 서울시장. 2026.8.26 연합뉴스 서울시의회, 제23기 정책위원회 출범… 위원장 양평호 의원 선출 서울시의회 바로가기 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 오세훈 서울시장과 인사하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지