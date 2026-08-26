정치 이준석 지선 패배·쇄신 부진에 당 대표 사퇴 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/26/20260826500034 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-08-26 09:23 입력 2026-08-26 09:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 이준석 개혁신당 대표는 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열어 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당 대표직에서 사퇴했다.2026.8.26 안주영 전문기자 이준석 개혁신당 대표는 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열어 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당 대표직에서 사퇴했다.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지