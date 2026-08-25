정치 [포토] ‘악수하는’ 장동혁·한동훈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/25/20260825800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-25 16:15 입력 2026-08-25 16:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 악수하는 장동혁 대표·한동훈 의원국민의힘 장동혁 대표와 무소속 한동훈 의원이 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 문화미래리포트 2026에서 악수하고 있다. 2026.8.25 문화일보 제공 이미지 확대 악수하는 장동혁 대표·한동훈 의원국민의힘 장동혁 대표와 무소속 한동훈 의원이 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 문화미래리포트 2026에서 악수하고 있다. 2026.8.25 문화일보 제공 이미지 확대 악수하는 장동혁 대표·한동훈 의원국민의힘 장동혁 대표와 무소속 한동훈 의원이 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 문화미래리포트 2026에서 악수하고 있다. 2026.8.25 문화일보 제공 이미지 확대 악수하고 자리 이동하는 장동혁 대표와 한동훈 의원국민의힘 장동혁 대표와 무소속 한동훈 의원이 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 문화미래리포트 2026에서 악수한 뒤 자리로 이동하고 있다. 2026.8.25 문화일보 제공 이미지 확대 악수하고 자리 이동하는 장동혁 대표와 한동훈 의원국민의힘 장동혁 대표와 무소속 한동훈 의원이 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 문화미래리포트 2026에서 악수한 뒤 자리로 이동하고 있다. 2026.8.25 문화일보 제공 국민의힘 장동혁 대표와 무소속 한동훈 의원이 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 문화미래리포트 2026에서 악수하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지